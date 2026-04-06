ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 17:39
06.04.2026 16:36

Το… παράπονο της Λίζας Κούντροου για τα «Φιλαράκια»: Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα, με αποκαλούσαν απλώς «η έκτη φίλη»

06.04.2026 16:36
lisa kudrow 55- new

Την αίσθησή της ότι περνούσε απαρατήρητη στα Φιλαράκια εξέφρασε η Λίζα Κούντροου, η οποία δήλωσε ότι «κανείς δεν νοιαζόταν για μένα» όταν υποδυόταν τη Φοίβη Μπουφέ στη δημοφιλή σειρά, παρουσιάζοντας την τρίτη και τελευταία σεζόν του The Comeback.

«Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα. Υπήρχαν κάποια τμήματα της (εταιρείας εκπροσώπησής μου) που απλώς με αποκαλούσαν “την έκτη φίλη”», υποστήριξε σε συνέντευξή της στην The Independent. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «δεν υπήρχε κάποιο όραμα για εκείνη, ούτε προσδοκίες για το τι είδους καριέρα θα μπορούσε να είχε».«Ήταν απλώς, κάπως, “Πω πω, πόσο τυχερή είναι που βρέθηκε σε αυτή τη σειρά”», εξήγησε η Κούντροου.


Ωστόσο, αυτή η ελευθερία της επέτρεψε να αναλάβει μια ποικιλία διαφορετικών ρόλων, μεταξύ των οποίων το Mother (1996), το Clockwatchers (1997) και το Analyze This (1999). Η τελευταία ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπίλι Κρίσταλ, αποτέλεσε ένα σημείο καμπής στην καριέρα της, όταν «οι ατζέντηδες και οι άνθρωποι της βιομηχανίας άρχισαν να στρέφονται προς το μέρος μου, θέλοντας να με εντάξουν σε ρομαντικές κομεντί και παρόμοια πρότζεκτ».

«Τα Φιλαράκια» προβλήθηκαν για δέκα σεζόν, από το 1994 έως το 2004, και ακολουθούσε την καθημερινότητα έξι φίλων που ζούσαν στη Νέα Υόρκη. Στη σειρά συμμετείχαν επίσης οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Σουίμερ, Ματ ΛεΜπλάνκ και ο εκλιπών Μάθιου Πέρι. Η Κούντροου κέρδισε βραβείο Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά (Β’ Ρόλος) για την ερμηνεία της ως Φοίβη το 1998.

Σε συνέντευξή της Μάρτιο στο Interview Magazine, η Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στο συγκεκριμένο σίριαλ «δεν ήταν χαζός», παρά την αντίληψη του κοινού. «Την εποχή εκείνη ήταν σαν, “Είναι τόσο χαζούλα. Πώς γίνεται να παίζεις μόνο χαζούλες;” Και εγώ σκεφτόμουν, “Είναι χαζούλα;” Για μένα, δεν ήταν», είχε πει.

Σε άλλη συνέντευξη, το 2024 στο Today.com, η Λίζα Κούντροου εξήγησε ότι η πρώιμη επιτυχία της στα «Φιλαράκια» άνοιξε τον δρόμο για τα μετέπειτα έργα της. «Επειδή ήμουν στα ”Φιλαράκια”, μπόρεσα να δημιουργήσω τις δικές μου σειρές που δεν χρειαζόταν να είναι τόσο μεγάλες όσο εκείνα, ώστε να μπορώ να κάνω κάτι όπως το TheComebackή το WebTherapy, και αυτό ήταν πραγματικά ικανοποιητικό», είχε δηλώσει τότε.

google_news_icon

iran-tehran-234
SYRIZA_LOGO_FILE
kostas-tsoukalas
depp rum
artemis selini 654- new
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
papakwsta karamanlis skrekas
mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
iran_new
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 17:37
iran-tehran-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Ιράν παρά τις διεργασίες για επίτευξη εκεχειρίας – Χτύπησε πετροχημικές εγκαταστάσεις και 3 αεροδρόμια – Live οι εξελίξεις

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας συνιστά το διάγγελμα του Μητσοτάκη

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, είναι αυτό που υπάρχει μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος

