Στην πασχαλινή λειτουργία η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας – Η επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον στο Ουίνδσορ (Photos)

Tο παρών στην πασχαλινή λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, έδωσαν o πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω της περιπέτειας της Κέιτ Μίντλετον με την υγεία της.

Μαζί τους, ήταν τα τρία τους παιδιά, ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούι.

Η Κέιτ Μίντλετον έκλεψε τις εντυπώσεις, επιλέγοντας ένα κομψό ιβουάρ σύνολο από το αγαπημένο της brand με έδρα το Λονδίνο Self Portrait, το οποίο είχε φορέσει ξανά το 2022 σε μια εκδήλωση με την πριγκίπισσα ‘Αννα. Σύμφωνα με το Τ&C, το σύνολο ολοκληρώθηκε με κοσμήματα από τη συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ, ένα κρεμ καπέλο Juliette Botterill, ένα ζευγάρι nude γόβες Ralph Lauren και μια μίνι τσάντα DeMellier.

Εντυπωσιακή ήταν, όμως, και η εμφάνιση της πριγκίπισσας Σάρλοτ η οποία τράβηξε τα βλέμματα, φορώντας ένα παλτό του οίκου Catherine Walker στο χρώμα της καραμέλας με καφέ λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με ένα γαλάζιο φόρεμα επίσης από το Self Portrait και μπαλαρίνες Tory Burch.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και οι γιοι του, εμφανίστηκαν με σκούρα μπλε κοστούμια.

Καθώς έμπαινε στο ναό, ο 7χρονος Λούι, ο βασιλιάς Κάρολος τον χαιρέτησε με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο, με τον μικρό πρίγκιπα να του ανταποδίδει ένα πλατύ χαμόγελο. Άλλωστε, είναι ευρέως γνωστή η ιδιαίτερη σχέση του μικρότερου γιου του Ουίλιαμ με τον παππού του, με τις αυθόρμητες και τρυφερές στιγμές των δυο να κλέβουν συχνά την παράσταση στις βασιλικές εκδηλώσεις.

Η οικογένεια περπάτησε μέχρι το παρεκκλήσι, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επέλεξαν να φτάσουν με αυτοκίνητο, με το συγκεντρωμένο πλήθος να τους υποδέχεται με επευφημίες.

Οι απουσίες που συζητήθηκαν

Παρά το γεγονός ότι πέρσι είχαν δώσει κανονικά το παρών, φέτος ο πρώην πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον και οι κόρες τους, Βεατρίκη και Ευγενία, δεν εμφανίστηκαν στη λειτουργία.

Η απουσία τους ερμηνεύεται από πολλούς ως ένας άτυπος εξωστρακισμός, καθώς ο αδερφός του βασιλιά, αν και έχει αποσυρθεί από τα καθήκοντά του λόγω της υπόθεσης Έπσταϊν, συνήθιζε να συμμετέχει στις μεγάλες οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Διαβάστε επίσης:

