ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 13:28
06.04.2026 11:54

Στην πασχαλινή λειτουργία η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας – Η επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον στο Ουίνδσορ (Photos)

06.04.2026 11:54
middleton-william-new

Tο παρών στην πασχαλινή λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, έδωσαν o πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω της περιπέτειας της Κέιτ Μίντλετον με την υγεία της.

Μαζί τους, ήταν τα τρία τους παιδιά, ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούι.

Η Κέιτ Μίντλετον έκλεψε τις εντυπώσεις, επιλέγοντας ένα κομψό ιβουάρ σύνολο από το αγαπημένο της brand με έδρα το Λονδίνο Self Portrait, το οποίο είχε φορέσει ξανά το 2022 σε μια εκδήλωση με την πριγκίπισσα ‘Αννα. Σύμφωνα με το Τ&C, το σύνολο ολοκληρώθηκε με κοσμήματα από τη συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ, ένα κρεμ καπέλο Juliette Botterill, ένα ζευγάρι nude γόβες Ralph Lauren και μια μίνι τσάντα DeMellier.

Εντυπωσιακή ήταν, όμως, και η εμφάνιση της πριγκίπισσας Σάρλοτ η οποία τράβηξε τα βλέμματα, φορώντας ένα παλτό του οίκου Catherine Walker στο χρώμα της καραμέλας με καφέ λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με ένα γαλάζιο φόρεμα επίσης από το Self Portrait και μπαλαρίνες Tory Burch.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και οι γιοι του, εμφανίστηκαν με σκούρα μπλε κοστούμια.

Καθώς έμπαινε στο ναό, ο 7χρονος Λούι, ο βασιλιάς Κάρολος τον χαιρέτησε με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο, με τον μικρό πρίγκιπα να του ανταποδίδει ένα πλατύ χαμόγελο. Άλλωστε, είναι ευρέως γνωστή η ιδιαίτερη σχέση του μικρότερου γιου του Ουίλιαμ με τον παππού του, με τις αυθόρμητες και τρυφερές στιγμές των δυο να κλέβουν συχνά την παράσταση στις βασιλικές εκδηλώσεις.

Η οικογένεια περπάτησε μέχρι το παρεκκλήσι, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επέλεξαν να φτάσουν με αυτοκίνητο, με το συγκεντρωμένο πλήθος να τους υποδέχεται με επευφημίες.

Οι απουσίες που συζητήθηκαν

Παρά το γεγονός ότι πέρσι είχαν δώσει κανονικά το παρών, φέτος ο πρώην πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον και οι κόρες τους, Βεατρίκη και Ευγενία, δεν εμφανίστηκαν στη λειτουργία.

Η απουσία τους ερμηνεύεται από πολλούς ως ένας άτυπος εξωστρακισμός, καθώς ο αδερφός του βασιλιά, αν και έχει αποσυρθεί από τα καθήκοντά του λόγω της υπόθεσης Έπσταϊν, συνήθιζε να συμμετέχει στις μεγάλες οικογενειακές συγκεντρώσεις.

pavlos-marinakis_1408_1920-1080_new
kozu new
war_iran_new
peripolikoo12
nikos_xardalias_antiplimirika
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
papakwsta karamanlis skrekas
mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
trump sad
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 13:28
pavlos-marinakis_1408_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή: Διευκρινίσεις Μαρινάκη – Στο τραπέζι αναστολή βουλευτικής ιδιότητας και μείωση βουλευτών

kozu new
ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

war_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα» ξεκαθαρίζει η Τεχεράνη για το σχέδιο άμεσης εκεχειρίας – Δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

1 / 3