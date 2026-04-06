Τζένιφερ Άνιστον: Ποζάρει αγκαλιά με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις (Photos)

Μια κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της δημοσίευσε η Τζένιφερ Άνιστον, ποζάροντας αγκαλιά με τον Τζιμ Κέρτις.

Μέσα από μία σειρά εικόνων στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε όμορφα στιγμιότυπα με αγαπημένα της πρόσωπα. Σε μια εξ αυτών, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο, η Άνιστον μοιράστηκε μία φωτογραφία του υπνοθεραπευτή αγκαλιά με έναν σκύλο.

Οι φήμες για τη σχέση της ηθοποιού με τον Κέρτις ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε μαζί σε γιοτ στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, μαζί με φίλους.

Τον Νοέμβριο, η Άνιστον δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία για τα γενέθλια του συντρόφου της, επισημοποιώντας τη σχέση τους, ενώ τον Ιανουάριο ο υπνοθεραπευτής αποκάλυψε στην εκπομπή Today ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω κοινών φίλων.

«Ανακαλύψαμε ότι έχουμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε να μιλάμε. Χρειάστηκε πολύς χρόνος. Μιλήσαμε για πολύ καιρό και σιγά σιγά ήρθαμε κοντά» είχε πει.

