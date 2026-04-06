Χρήστος Λούλης: Όταν ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί ως παίκτης στο «Ρουκ Ζουκ» το 1996 (Video)

Σε τηλεοπτικό παιχνίδι του Mega είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ο Χρήστος Λούλης, το μακρινό 1996, όπως «μαρτυρά» βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Ο 20χρονος τότε φοιτητής χρηματοοικονομικών είχε συμμετάσχει στο «Ρουκ Ζουκ» που παρουσίαζε η Μαίρη Μηλιαρέση.

Στο εν λόγω απόσπασμα, που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Χρήστος Λούλης εμφανίζεται μαζί με την παρέα του που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο παιχνίδι, να απαντά ορισμένες ερωτήσεις.

Όπως βλέπουμε, το look του σε σχέση με σήμερα ήταν αρκετά διαφορετικό, καθώς είχε μακριά μαλλιά και κοτσίδα.

Ο Χρήστος Λούλης πριν ξεκινήσει την καριέρα του στην υποκριτική, φοίτησε αρχικά στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, εγκαταλείποντας τις σπουδές του στα 20 του χρόνια για να ακολουθήσει το θέατρο.

Στην πασχαλινή λειτουργία η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας – Η επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον στο Ουίνδσορ (Photos)

Τζένιφερ Άνιστον: Ποζάρει αγκαλιά με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις (Photos)

Απόστολος Γκλέτσος: «Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, βλέπω έναν γέρο» (Video)



