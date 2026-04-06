Χρήστος Λούλης: Όταν ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί ως παίκτης στο «Ρουκ Ζουκ» το 1996 (Video)

Σε τηλεοπτικό παιχνίδι του Mega είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ο Χρήστος Λούλης, το μακρινό 1996, όπως «μαρτυρά» βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.
Ο 20χρονος τότε φοιτητής χρηματοοικονομικών είχε συμμετάσχει στο «Ρουκ Ζουκ» που παρουσίαζε η Μαίρη Μηλιαρέση.
Στο εν λόγω απόσπασμα, που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Χρήστος Λούλης εμφανίζεται μαζί με την παρέα του που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο παιχνίδι, να απαντά ορισμένες ερωτήσεις.
Όπως βλέπουμε, το look του σε σχέση με σήμερα ήταν αρκετά διαφορετικό, καθώς είχε μακριά μαλλιά και κοτσίδα.
@v_for_viral_ Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Χρήστου Λούλη, πολύ πριν αποφασίσει να γίνει ηθοποιός, ως παίκτης στο Ρουκ Ζουκ με τη Μαίρη Μηλιαρέση το 1996. Ο γνωστός πρωταγωνιστής του θεάτρου και της τηλεόρασης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση τον Οκτώβριο του 1996 σε μερίκα επεισόδια του γνωστού τηλεπαιχνιδιού ως φοιτητής χρηματοοικονομικών με μία παρέα φίλων του. Τα επόμενα χρόνια θα αποφασίσει να γίνει ηθοποιός ενώ το 1999 θα κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Η Ζωή Μας Μια Βόλτα στο MEGA. (Ρουκ Ζουκ | MEGA | 24/10/1996) #greektv #foryoupage #mpesfypgamw #viralvideos #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – ALL VIRAL | Videos & Content
Ο Χρήστος Λούλης πριν ξεκινήσει την καριέρα του στην υποκριτική, φοίτησε αρχικά στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, εγκαταλείποντας τις σπουδές του στα 20 του χρόνια για να ακολουθήσει το θέατρο.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
