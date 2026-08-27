search
ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 12:25
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2026 10:36

Disney+: «Κλείδωσε» η ημερομηνία για το «ανέβασμα» του έκτου κύκλου της σειράς «Only Murders in the Building»

27.08.2026 10:36
only_murders_in_the_building_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η νέα σεζόν της σειράς «Only Murders in the Building» της πλατφόρμας Hulu (θυγατρική της Disney- εξ’ού και η φιλοξενία στο Disney+) μεταφέρει τη δράση εκτός Νέας Υόρκης.

Ο φρέσκος κύκλος επεισοδίων της δημοφιλούς κωμικής αστυνομικής σειράς τιτλοφορείται «Only Murders in London» καθώς η πλοκή του εκτυλίσσεται στο Λονδίνο.

Τα παρεάκι των εκκεντρικών Τσαρλς, Μέιμπελ, Όλιβερ (Στιβ Μάρτιν, Σελίνα Γκόμεζ, Μάρτιν Σόρτ), ταξιδεύουν και εγκαθίστανται στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου για να διαλευκάνουν την υπόθεση δολοφονίας της Σίντα Κάνινγκ την οποία υποδύεται η Τίνα Φέη.

Στις τελευταίες στιγμές της πέμπτης σεζόν, το τρίο κάθεται να ακούσει το νεότερο podcast αληθινών εγκλημάτων της Σίντα Κάνινγκ. Το podcast αφηγείται την ιστορία μιας κοκκινομάλλας γυναίκας που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός βασιλικού απογόνου στο Λονδίνο, την οποία η Σίντα ισχυρίστηκε ότι ήταν αθώα και στάλθηκε στις ΗΠΑ για ασφάλεια. Λίγο αργότερα, η κοκκινομάλλα γυναίκα παραπατάει προς τις πύλες του κτιριακού συγκροτήματος διαμερισμάτων Arconia, αλλά αποκαλύπτεται ότι είναι η ίδια η Σίντα, έχοντας δεχτεί θανάσιμη επίθεση σε σχέση με αυτό το βασιλικό σκάνδαλο με έδρα το Λονδίνο. Θα καταφέρουν, όμως, να ακολουθήσουν τα βήματα της γυναίκας, το podcast της οποίας αποτέλεσε την αφετηρία για τη δική τους περιπέτεια… χωρίς η ιστορία τους να έχει την ίδια κατάληξη με εκείνης;

Η απάντηση θα δοθεί στην «ώρα» της. Δηλαδή στις 8 Δεκεμβρίου (ημέρα Τρίτη). Τότε θα κάνει πρεμιέρα η έκτη σεζόν της σειράς και θα «ανέβουν» τα επεισόδια της στο Disney+ στα οποία θα έχουν γκέστ ρόλους με σημασία επιφανείς εκπρόσωποι του βρετανικού θεάματος. Σερ Ντέρεκ Τζάκομπι, Ολίβια Κόλμαν, Ντέιβιντ Τέναντ, Τζέρι Χάλιγουελ-Χόρνερ, Νίκολα Κόκλαν, Μάρτιν Φρίμαν, Σον Τιλ είναι μερικοί. 

Διαβάστε επίσης:

«Καρφωμένο» και την Τρίτη (25/8) στην πρώτη θέση τηλεθέασης το «Σόι σου»

Καλά κέρδη τηλεθέασης για το Mega την Τρίτη (25/8)

ΑΝΤ1: Επισημοποίησε τη συνεργασία με τη Φαίη Σκορδά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
harald_norway
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: «Εξαιρετικά σοβαρή» η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Χάραλντ

physiotherapy-new
ΥΓΕΙΑ

Στην ψηφιακή εποχή περνούν οι φυσιοθεραπευτές: Τα οφέλη για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του κλάδου

deadlift
ΘΕΑΤΡΟ

«DEADLIFT. Άρση θανάτου»: Έρχεται τον Οκτώβριο στο θέατρο Εμπορικόν

fotia_chios_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χίο – Ήχησε το 112 στο Βίκι για ετοιμότητα, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα (video)

KARAFOTIS_VAFTISI
LIFESTYLE

Κώστας Καραφώτης – Κάτια Μάνου: Το album από τη βάφτιση της κόρης τους και το «ευχαριστώ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DOUKAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton - Ομόφωνο «ναι» από το Δ.Σ. Αθηναίων

zoi konstantopoulou – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο πλευρό της Ακρίτα η Κωνσταντοπούλου - «Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από την κυβέρνηση του Κυριαζίδη, του Λαζαρίδη...»

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

votanikos_1
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή ανάπλαση: Θα δουλεύουν Κυριακές και αργίες για να προλάβουν τα έργα στη Λεωφόρο και το γήπεδο του Παναθηναϊκού το ‘27

akrita 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν κάνει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ για Ακρίτα – Θρίλερ με την εκλογή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 12:25
harald_norway
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: «Εξαιρετικά σοβαρή» η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Χάραλντ

physiotherapy-new
ΥΓΕΙΑ

Στην ψηφιακή εποχή περνούν οι φυσιοθεραπευτές: Τα οφέλη για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του κλάδου

deadlift
ΘΕΑΤΡΟ

«DEADLIFT. Άρση θανάτου»: Έρχεται τον Οκτώβριο στο θέατρο Εμπορικόν

1 / 3