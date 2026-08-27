Disney+: «Κλείδωσε» η ημερομηνία για το «ανέβασμα» του έκτου κύκλου της σειράς «Only Murders in the Building»

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Η νέα σεζόν της σειράς «Only Murders in the Building» της πλατφόρμας Hulu (θυγατρική της Disney- εξ’ού και η φιλοξενία στο Disney+) μεταφέρει τη δράση εκτός Νέας Υόρκης.

Ο φρέσκος κύκλος επεισοδίων της δημοφιλούς κωμικής αστυνομικής σειράς τιτλοφορείται «Only Murders in London» καθώς η πλοκή του εκτυλίσσεται στο Λονδίνο.

Τα παρεάκι των εκκεντρικών Τσαρλς, Μέιμπελ, Όλιβερ (Στιβ Μάρτιν, Σελίνα Γκόμεζ, Μάρτιν Σόρτ), ταξιδεύουν και εγκαθίστανται στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου για να διαλευκάνουν την υπόθεση δολοφονίας της Σίντα Κάνινγκ την οποία υποδύεται η Τίνα Φέη.

Στις τελευταίες στιγμές της πέμπτης σεζόν, το τρίο κάθεται να ακούσει το νεότερο podcast αληθινών εγκλημάτων της Σίντα Κάνινγκ. Το podcast αφηγείται την ιστορία μιας κοκκινομάλλας γυναίκας που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός βασιλικού απογόνου στο Λονδίνο, την οποία η Σίντα ισχυρίστηκε ότι ήταν αθώα και στάλθηκε στις ΗΠΑ για ασφάλεια. Λίγο αργότερα, η κοκκινομάλλα γυναίκα παραπατάει προς τις πύλες του κτιριακού συγκροτήματος διαμερισμάτων Arconia, αλλά αποκαλύπτεται ότι είναι η ίδια η Σίντα, έχοντας δεχτεί θανάσιμη επίθεση σε σχέση με αυτό το βασιλικό σκάνδαλο με έδρα το Λονδίνο. Θα καταφέρουν, όμως, να ακολουθήσουν τα βήματα της γυναίκας, το podcast της οποίας αποτέλεσε την αφετηρία για τη δική τους περιπέτεια… χωρίς η ιστορία τους να έχει την ίδια κατάληξη με εκείνης;

Η απάντηση θα δοθεί στην «ώρα» της. Δηλαδή στις 8 Δεκεμβρίου (ημέρα Τρίτη). Τότε θα κάνει πρεμιέρα η έκτη σεζόν της σειράς και θα «ανέβουν» τα επεισόδια της στο Disney+ στα οποία θα έχουν γκέστ ρόλους με σημασία επιφανείς εκπρόσωποι του βρετανικού θεάματος. Σερ Ντέρεκ Τζάκομπι, Ολίβια Κόλμαν, Ντέιβιντ Τέναντ, Τζέρι Χάλιγουελ-Χόρνερ, Νίκολα Κόκλαν, Μάρτιν Φρίμαν, Σον Τιλ είναι μερικοί.

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