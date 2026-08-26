«Καρφωμένο» και την Τρίτη (25/8) στην πρώτη θέση τηλεθέασης το «Σόι σου»

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Αξίζει παρατήρησης το γεγονός ότι, αν και ο Alpha μεταδίδει κολλητά δύο επεισόδια της σειράς «Το σόι σου» -χώρια από εκείνο του μεσημεριού-, αμέσως μετά το βραδινό δελτίο του, το επεισόδιο των 20.00 ήταν εκείνο που κατάφερε την υψηλότερη -για την εποχή- επίδοση της ημέρας, όχι μόνον γενικώς, αλλά και σε σχέση το επεισόδιο που ακολούθησε. Στην επίδοση του επεισοδίου των 22.00 και την κατάταξή του στην πέμπτη θέση του πίνακα ως κάποιο βαθμό έπαιξε ρόλο ο ανταγωνισμός της ώρας.
Το άλλο… νόστιμο της υπόθεσης ήταν πως το επεισόδιο του «Σόι σου» των 22.00 είχε ίδια δυναμική με το επεισόδιο του μεσημεριού!
Δεύτερο ισχυρότερος πόλος έλξης τηλεθεατών αποτέλεσε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Alpha και τρίτη επιλογή της ημέρας ήταν το επεισόδιο της εύθυμης αστυνομικής περιπέτειας «IQ 160».
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