search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 20:10
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2026 19:12

«Καρφωμένο» και την Τρίτη (25/8) στην πρώτη θέση τηλεθέασης το «Σόι σου»

26.08.2026 19:12
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αξίζει παρατήρησης το γεγονός ότι, αν και ο Alpha μεταδίδει κολλητά δύο επεισόδια της σειράς «Το σόι σου» -χώρια από εκείνο του μεσημεριού-, αμέσως μετά το βραδινό δελτίο του, το επεισόδιο των 20.00 ήταν εκείνο που κατάφερε την υψηλότερη -για την εποχή- επίδοση της ημέρας, όχι μόνον γενικώς, αλλά και σε σχέση το επεισόδιο που ακολούθησε. Στην επίδοση του επεισοδίου  των 22.00 και την κατάταξή του στην πέμπτη θέση του πίνακα ως κάποιο βαθμό έπαιξε ρόλο ο ανταγωνισμός της ώρας.

Το άλλο… νόστιμο της υπόθεσης ήταν πως το επεισόδιο του «Σόι σου» των 22.00 είχε ίδια δυναμική με το επεισόδιο του μεσημεριού!

Δεύτερο ισχυρότερος πόλος έλξης τηλεθεατών αποτέλεσε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Alpha και τρίτη επιλογή της ημέρας ήταν το επεισόδιο της εύθυμης αστυνομικής περιπέτειας «IQ 160».

Διαβάστε επίσης:

Καλά κέρδη τηλεθέασης για το Mega την Τρίτη (25/8)

ΑΝΤ1: Επισημοποίησε τη συνεργασία με τη Φαίη Σκορδά

ΣΚΑΪ: Από αυτό το Σάββατο αρχίζει το «Ρεπορτάζ στις 10» με Καραμήτρου – Γρηγοριάδη





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες μεγαλοστομίες Ερντογάν για τον «αιώνα της Τουρκίας» – «Η Ιστορία της περιοχής μας ξαναγράφεται»

thessaloniki zesti 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνι η χώρα και την Τετάρτη: Πού ξεπέρασε τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος – O χάρτης του Meteo

kievo epithesi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία έτοιμη να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο 

alepou
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεπούδες εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ – Η ανακοίνωση της διοίκησης: «Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε»

antetokounmpo-heat
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεύτερος στη λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

fanouropita_sintagi
CUCINA POVERA

Παραδοσιακή πίτα του Αγίου Φανούριου

GYNAIKOKTONIA222
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο

mega_ntanta_tis_geitonias_new
MEDIA

Mega: Με Σκιαδαρέση, Πιατά, Κρίτα η νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς»

samaras-7345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς: Η δεξαμενή του 12%+8% επιταχύνει το νέο κόμμα – Δίλημμα με τον χρόνο εμφάνισης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 20:09
erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες μεγαλοστομίες Ερντογάν για τον «αιώνα της Τουρκίας» – «Η Ιστορία της περιοχής μας ξαναγράφεται»

thessaloniki zesti 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνι η χώρα και την Τετάρτη: Πού ξεπέρασε τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος – O χάρτης του Meteo

kievo epithesi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία έτοιμη να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο 

1 / 3