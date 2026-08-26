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26.08.2026 20:05

Νέες μεγαλοστομίες Ερντογάν για τον «αιώνα της Τουρκίας» – «Η Ιστορία της περιοχής μας ξαναγράφεται»

26.08.2026 20:05
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Με αναφορές στον «αιώνα της Τουρκίας» και στο όραμα μιας «Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία» επέλεξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να περιγράψει τους στόχους της κυβέρνησής του, κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 955η επέτειο της Μάχης του Μαντζικέρτ.

Ο Τούρκος πρόεδρος, παρουσία του υπερεθνικιστή κυβερνητικού του εταίρου Ντεβλέτ Μπαχτσελί, τόνισε ότι συντελούνται ιστορικές αλλαγές στην περιοχή, αποδίδοντας στην Τουρκία πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Η Ιστορία ξαναγράφεται στην περιοχή μας. Η Τουρκία διαμορφώνει την πορεία της ιστορίας μέσω των ευσυνείδητων αρχών και ειρηνικών πολιτικών της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η Μάχη του Μαντζικέρτ του 1071, την οποία ο Ερντογάν συνέδεσε με τη σημερινή πορεία της Τουρκίας. Όπως είπε, η συγκεκριμένη μάχη αποτέλεσε το γεγονός που «άνοιξε η κύρια πύλη της Ανατολίας».

«Βρισκόμαστε εδώ μαζί σας στο Μαντζικέρτ, όπου σπάσαμε τη σκουριασμένη κλειδαριά του Βυζαντίου με το κλειδί της πίστης και ανοίξαμε την κύρια πύλη της Ανατολίας», ανέφερε, αναδεικνύοντας παράλληλα τον συμβολισμό μιας παλαιότερης παράδοσης που συνδέεται με την αποφασιστικότητα και την ολοκλήρωση μιας αποστολής.

Από το Μαντζικέρτ στον «αιώνα της Τουρκίας»

Ο Ερντογάν μίλησε ειδικότερα για το έθιμο του «δεσίματος της ουράς του αλόγου», εξηγώντας πως πρόκειται για έναν συμβολισμό που σηματοδοτεί την απόφαση να μην υπάρξει επιστροφή μέχρι να ολοκληρωθεί ο στόχος.

«Όταν ξεκινάμε μια αποστολή, όταν ξεκινάμε ένα μονοπάτι, όταν αναλαμβάνουμε μια εργασία, δένουμε την ουρά του αλόγου μας», σημείωσε, εξηγώντας ότι η κίνηση αυτή δηλώνει την αποφασιστικότητα «πως ό,τι και να γίνει, δεν θα γυρίσουμε πίσω, ότι θα πάμε μέχρι το τέλος».

Στη συνέχεια, μετέφερε τον συγκεκριμένο συμβολισμό στη σύγχρονη πολιτική της κυβέρνησής του, παρουσιάζοντας ως βασικές επιδιώξεις την οικοδόμηση του «αιώνα της Τουρκίας», αλλά και τη δημιουργία μιας «Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία» και μιας «περιοχής χωρίς τρομοκρατία».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι επιδίωξη της Άγκυρας είναι η ευρύτερη περιοχή να μετατραπεί σε «γη ειρήνης και ηρεμίας», επαναλαμβάνοντας το μήνυμα ότι «στην περιοχή η Ιστορία ξαναγράφεται».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 20:09
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Νέες μεγαλοστομίες Ερντογάν για τον «αιώνα της Τουρκίας» – «Η Ιστορία της περιοχής μας ξαναγράφεται»

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