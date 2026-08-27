Αυτό είναι το No1 σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη

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Ένα προσιτό αυτοκίνητο χωρίς περίπλοκη τεχνολογία επέστρεψε στην κορυφή για την Ευρώπη, αφήνοντας πίσω του Golf, T-Roc και Yaris Cross.

Το Dacia Sandero αναδείχθηκε το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη τον Ιούλιο του 2026, επιστρέφοντας στην πρώτη θέση με 19.709 ταξινομήσεις.

Το προσιτό μοντέλο της Dacia ξεπέρασε με διαφορά μεγαλύτερη των 2.000 αυτοκινήτων το Volkswagen Golf, καταφέρνοντας να ανακτήσει την κορυφή από τη δεύτερη θέση που είχε καταλάβει τον Ιούνιο.

Η επιτυχία του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι πωλήσεις του μειώθηκαν κατά 1,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.

Η επίδοσή του, ωστόσο, αποδείχθηκε αρκετή για να βρεθεί μπροστά από όλους τους ανταγωνιστές του σε μια ευρωπαϊκή αγορά που ξεπέρασε συνολικά τα 1,1 εκατομμύρια καινούργια αυτοκίνητα μέσα σε έναν μήνα.

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