Δικαιωμένη δηλώνει η Ακρίτα που δεν την ψηφίζει η ΝΔ για αντιπρόεδρο της Βουλής

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με ανάρτηση στο facebook σχολίασε η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα την διαφαινόμενη «άρνηση» της ΝΔ να την ψηφίσει για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, θέση που «χήρεψε» μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, που κατείχε τη θέση.

Η βουλευτής δήλωσε δικαιωμένη από την απόφαση του κυβερνώντος κόμματος να μην υποστηρίξει την υποψηφιότητα που πρότεινε η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της… στάσης της απέναντι στην κυβέρνηση.

«Δεν με ψηφίζει η ΝΔ για Αντιπρόεδρο της Βουλής δηλωνουν «κύκλοι» της κυβέρνησης. Όπως λένε «η Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ασκήσει “σφοδρή κριτική” στην κυβέρνηση και τη ΝΔ».

Που σημαίνει πως κάτι καλό έχω κάνει στην κοινοβουλευτική μου θητεία.

Στη Βουλή του Μητσοτάκη πρέπει να προσκυνάμε κι όχι να ασκούμε μαχητική αντιπολίτευση.

Αισθάνομαι δικαιωμένη για το παράσημο αυτό. Γιατί ξέρω πως οι γονείς μου είναι περήφανοι και μού χαμογελούν από ‘κει ψηλά!» ανέφερε η βουλευτής, πλαισιώνοντας την ανάρτησή της με μια οικογενειακή φωτογραφία με τους γονείς της, Λουκή και Σίλβα Ακρίτα, που δεν ζουν πια.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μητροπολίτης Κέρκυρας πήγε στη Μόσχα και συνλειτούργησε με τον Κύριλλο – Οργή στην Εκκλησία, το θέμα συζητήθηκε και στο Μαξίμου

Νεύρα στη «γαλάζια» παράταξη: Βουλευτές και αντιπεριφερειάρχες… στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

Ο Τουρνάς έκαψε… εγκεφάλους











