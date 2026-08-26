Ο Τουρνάς έκαψε… εγκεφάλους

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Η ραδιοφωνική συνέντευξη του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης θα ήταν… απλά μία ακόμα παρωδία, αν δεν επρόκειτο για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως οι φετινές πυρκαγιές, που διέλυσαν τη χώρα. Παραλίγο δε να «κάψει» – εγκεφαλικά που λέμε – και όσους τον άκουγαν να περιγράφει τη μεγάλη κυβερνητική «επιτυχία».

Σαν να είναι υπουργός… άλλης χώρας, ο Τουρνάς κομπορρημονούσε για τον… εκπληκτικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας που έχει δημιουργήσει, λέει, η κυβέρνηση και μιλώντας σε κενό χρόνου, υποστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τα πήγε περίφημα στη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Για τον υπουργό τα πάντα πήγαν περίφημα και τα μόνα προβλήματα το φετινό καλοκαίρι ήταν η έλλειψη (τι άλλο;) ατομικής ευθύνης και φυσικά ο… καιρός – αυτός ο άτιμος ο καιρός φταίει πάντα.

Το ότι κάηκε το σύμπαν για μία ακόμα φορά, και μάλιστα χάθηκαν 9 ζωές (πυροσβέστες κυρίως) στη φετινή αντιπυρική περίοδο, δεν αξιολογείται μάλλον ως ιδιαιτέρως σοβαρός απολογιστικό στοιχείο.

Αντιλαμβανόμαστε ότι ο υπουργός έχει αγωνία μήπως δει την πόρτα της εξόδου σε περίπτωση ανασχηματισμού. Και γι’ αυτό τρέχει σε φιλικά μέσα να τον πουσάρουν. Αλλά μάλλον τα κάνει χειρότερα…

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