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27.08.2026 10:02

Η… σπόντα του Αντώνη Ρέμου για την ακύρωση της συναυλίας του στη Μύκονο (video)

27.08.2026 10:02
remos_mikonos

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Βόλτα στα Ματογιάννια έκανε την Τρίτη ο Αντώνης Ρέμος, όπου τον «συνέλαβε» η κάμερα του Mykonos Live TV.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι στεναχωρήθηκε με τη ματαίωση της συναυλίαςτου στο Nammos, ωστόσο δήλωσε «παρών».

Στην ερώτηση αν θα γίνει του χρόνου ο τραγουδιστής απάντησε «ο Θεός ξέρει, μακάρι…» δείχνοντας τον… ουρανό.

«Μακάρι γιατί λείπει από τη Μύκονο… Εγώ πάντα είμαι εδώ, αγαπάω Μύκονο» για να προσθέσει λίγο αργότερα «Αλλού αυτά, ρωτήστε άλλους..Εγώ είμαι εδώ.».

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