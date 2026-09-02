Σύλβια Δεληκούρα: «Όλοι οι άνθρωποι έχουμε το φως και το σκοτάδι μας»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για το φως και το σκοτάδι που όλοι κρύβουμε μέσα μας μίλησε η Σύλβια Δεληκούρα, επισημαίνοντας ότι αυτή την περίοδο έχει καταφέρει να εστιάσει στη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων, προσπαθώντας να μεταδώσει αυτή τη διάθεση και στο παιδί της.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο «Τύπος TV», η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην περιοδεία της, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση στη ζωή της.

«Όλοι οι άνθρωποι έχουμε και το φως και το σκοτάδι μας. Το θέμα είναι ποιο από τα δύο “παίζεις”. Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μας που “παίζουμε” περισσότερο το σκοτάδι μας. Στη φάση που βρίσκομαι τώρα, “παίζω” περισσότερο το φως μου και το μεταφέρω και στο παιδί μου. Κάθε μέρα προσπαθώ να είμαι λίγο πιο φωτεινή. Δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά αυτή είναι η προσπάθειά μου. Και τώρα, στην περιοδεία, τους έχω όλους… τρελάνει! Ξεκινάω να κάνω κάτι και καταλήγω να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό. Με πειράζουν συνέχεια μέσα στο βαν και γελάμε πολύ. Γενικά, είμαι σε μια πολύ όμορφη φάση της ζωής μου και χαίρομαι όταν μπορώ να μεταδίδω αυτήν την καλή διάθεση και στους ανθρώπους γύρω μου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Γονείς ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας

Κυριάκος Χαρίτος κατά Στέλιου Ρόκκου για το κείμενο για τον Γιάννη Πάριο: Τον κατηγορεί για λογοκλοπή, «μας παίρνουν και τα κείμενα»

Συγκινεί η κόρη του Όζι Όσμπορν, Κέλι: «Ένα κομμάτι μου πέθανε μαζί με τον πατέρα μου, δεν θα είμαι ποτέ ο ίδιος άνθρωπος»



