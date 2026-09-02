Κυψέλη: Η ανατριχιαστική «δικαιολογία» του 43χρονου για τις μαχαιριές στο βρέφος – «Προσπάθησα να το βγάλω από τον πάγο» – Σήμερα οι απολογίες

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Απολογούνται σήμερα το πρωί ο 43χρονος, η 38χρονη σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, που φέρεται να είναι ο πατέρας του μωρού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη της οικογένειας για την ανατριχιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο που είχε τοποθετηθεί σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το σπίτι – «κολαστήριο» σοκάρουν. Οι έρευνες εστιάζουν τόσο στις συνθήκες θανάτου του βρέφους, του οποίου η ηλικία εκτιμάται μεταξύ 7 και 9 μηνών, όσο και στις συγγενικές σχέσεις των προσώπων που διαμένουν στο σπίτι.

Ο 43χρονος επιμένει ότι ο θάνατος του βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια και αρνείται ότι το παιδί δολοφονήθηκε. Παράλληλα, έδωσε τη δική του εκδοχή για τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο πτώμα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές, τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να απομακρύνει την κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί στο σώμα του βρέφους κατά το διάστημα που παρέμενε στον καταψύκτη του ψυγείου.

Ο ίδιος αρνείται, επομένως, ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να προκαλέσει τον θάνατο του παιδιού.

Τον διαψεύδει η ιατροδικαστική έκθεση

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, ωστόσο, δεν φαίνεται να συνάδουν με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους ήταν βαθιά και εντοπίζονταν στην πίσω πλευρά του σώματος.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε πάνω από 15 τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Στο μικροσκόπιο οι καταθέσεις των δύο ενηλίκων

Οι εξελίξεις στην υπόθεση επιταχύνονται μετά τις καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.

Οι Αρχές εξετάζουν τις περιγραφές που έδωσαν οι δύο ενήλικες σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο γενετικό υλικό που έχει συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε αλλαγές ή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, αναμένεται να διαβιβαστεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, προκειμένου να δρομολογηθούν οι επόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Αναμένονται οι καταθέσεις των τριών παιδιών

Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελούν και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, οι οποίες αναμένονται σήμερα το πρωί.

Οι Αρχές επιχειρούν να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την υπόθεση και να διασταυρώσουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη προκύψει από τις καταθέσεις των ενηλίκων με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, τα τρία παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας μητέρας τους, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Η φωτογραφία με το «4ο παιδί» και οι εξετάσεις DNA

Πρόσθετα ερωτήματα δημιουργεί φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο 43χρονος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2022. Σε αυτή εμφανίζεται μαζί με τη 38χρονη, τα τρία παιδιά και ένα ακόμη βρέφος σε παιδικό καροτσάκι.

Οι Αρχές εξετάζουν τη χρονική στιγμή της ανάρτησης σε συνδυασμό με όσα έχει υποστηρίξει η 38χρονη για τον χρόνο γέννησης του βρέφους που βρέθηκε νεκρό. Η φωτογραφία είχε δημοσιευθεί αρκετό διάστημα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία, όπως η ίδια υποστηρίζει, γέννησε το μωρό.

Η γνωριμία του 43χρονου με την 38χρονη

Το ζευγάρι που συνελήφθη γνωρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, μέσω κοινού φίλου.

Μαζί υποστηρίζουν ότι απέκτησαν τα τρία παιδιά που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου κάτι που αναμένεται να αποδειχθεί από την εξέταση DNA.

Την ίδια ώρα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» γνωστοποίησε ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2020 αναφορά για τρία παιδιά στην Κυψέλη με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ουσιών και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια.

Ακολούθησε νέα ανώνυμη κλήση το 2024, ενώ ο Οργανισμός επισημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν πλέον δημοσιοποιηθεί παρουσιάζουν ομοιότητες με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια.

Γνώριμος στις Αρχές ήταν και ο 26χρονος Αφγανός που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρεται να χτύπησε το 15χρονο κορίτσι που ζούσε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 26χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών και είχε συλληφθεί.

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