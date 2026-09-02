Φρίκη στην Κυψέλη: Το πρωί στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους

Takeaways by to pontiki AI Τρεις συλληφθέντες οδηγούνται στον ανακριτή για την υπόθεση εντοπισμού νεκρού βρέφους σε βαλίτσα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση θανάτου.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του οκτάμηνου βρέφους, το οποίο σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος πατέρας οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για απείθεια και βία κατά υπαλλήλου, ενώ η δίκη του αναβλήθηκε για την προσεχή Πέμπτη.

Τρία ανήλικα παιδιά που διέμεναν στο ίδιο διαμέρισμα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, παρουσιάζοντας προβλήματα υγείας και επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση λόγω των συνθηκών διαβίωσής τους.

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Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες, για την υπόθεση-θρίλερ της Κυψέλης και το νεκρό βρέφος.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αστυνομική προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες θανατώθηκε το βρέφος.

Το απόγευμα της Τρίτης ο 43χρονος Έλληνας κατηγορούμενος, ο οποίος δηλώνει πατέρας του νεκρού βρέφους οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου, καθώς υπήρξε επεισόδιο με αστυνομικούς στα κρατητήρια.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια και βία κατά υπαλλήλου, με τη δίκη να αναβάλλεται για την προσεχή Πέμπτη.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών βρίσκονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, μεταξύ άλλων και του DNA, αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία το περίπου 8 μηνών αγοράκι κατακρεουργήθηκε με σχεδόν 20 μαχαιριές από ένα και μόνο μαχαίρι και στη συνέχεια καταψύχθηκε και μεταφέρθηκε μέσα σε μια βαλίτσα.

Από την πρώτη στιγμή η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία είναι έγκυος, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και πως το γέννησε σε νοσοκομείο, χωρίς όμως να επιδείξει τα κατάλληλα έγγραφα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, η 38χρονη έδινε στους αστυνομικούς συνεχώς διαφορετικές εκδοχές. Στην τελευταία ισχυρίστηκε ότι γέννησε το μωρό και όταν ήταν περίπου οκτώ μηνών πέθανε, γεγονός που ταιριάζει χρονικά και με το ιατροδικαστικό πόρισμα.

Όπως σημείωσε η κατηγορούμενη μητέρα, «ο ένας μου γιος είχε κλέψει ένα κινητό πριν ένα χρόνο στα Πατήσια. Ήταν μαζί ο άλλος μου γιος. Τότε τα πήγαν στο Παίδων “Αγία Σοφία” γιατί δεν υπήρχε χώρος στο “Χαμόγελο του Παιδιού”. Έμειναν εκεί για μία εβδομάδα, γιατί θεώρησαν ότι τα παραμελούσα και τα πήραμε σπίτι. Μας επίπληξαν. Το κορίτσι είναι έγκυος στον Αφγανό. Είχα την υποψία αλλά μου έλεγε “όχι”».

Ποιοι έμεναν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη

Από την άλλη, ο 43χρονος πατέρας στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να δήλωσε πως ηρέμησε το σπίτι τους όταν πέθανε το μωρό.

«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας».

Στο διαμέρισμα στην Κυψέλη φαίνεται πως διέμεναν συνολικά έξι άτομα. Ο 43χρονος ημεδαπός με την 38χρονη Γερμανίδα έμεναν μαζί με τρεις ανήλικους που κατά δήλωση τους είναι τα παιδιά τους.

Η μεγαλύτερη κόρη, 15 ετών, η οποία είναι έγκυος, ο 26χρονος Αφγανός και δύο μικρότερα αγόρια. Και οι τρεις ανήλικοι διαγνώστηκαν με αφροδίσιο νόσημα.

Στο νοσοκομείο Παίδων τα τρία ανήλικα παιδιά

Τα δύο αγόρια, 9 και 12 ετών, νοσηλεύονται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», σε κακή ψυχολογική κατάσταση, υποσιτισμένα και εμφανώς ταλαιπωρημένα.

Η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, μεταφέρθηκε χθες Δευτέρα (31/8) στο «Αλεξάνδρα», όπου νοσηλεύεται στη μαιευτική κλινική και υποβάλλεται σε γυναικολογικό και μαιευτικό έλεγχο.

Η ψυχολογική τους κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Τα παιδιά παρακολουθούνται από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και παιδοψυχίατρο, ενώ οι καταθέσεις τους θα ληφθούν με απόλυτη προσοχή, λόγω της ηλικίας τους και της σοβαρότητας της υπόθεσης

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