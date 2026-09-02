Αυξήσεις επιτοκίων: Πώς η διεθνής καταιγίδα ομολόγων μετατρέπεται σε «ψαλίδι» για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς

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Η εκτίναξη των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα και η προοπτική νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed και την ΕΚΤ δεν είναι απλώς τεχνικοί δείκτες για τους αναλυτές της Wall Street. Αποτελούν το σύνθημα για μια αλυσιδωτή αντίδραση που μεταφέρεται άμεσα στην καθημερινότητα, πλήττοντας τους δανειολήπτες, τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στεγαστικά και Καταναλωτικά Δάνεια: Η παγίδα του Euribor

Όταν η ΕΚΤ αυξάνει τα επιτόκια αναφοράς ή τα διατηρεί σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το Euribor (το επιτόκιο με το οποίο δανείζονται οι ευρωπαϊκές τράπεζες) παραμένει καθηλωμένο στα ύψη.

Για τους δανειολήπτες με κυμαινόμενο επιτόκιο: Κάθε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης σημαίνει άμεση επιβάρυνση στη μηνιαία δόση. Για ένα μέσο στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ διάρκειας 20 ετών, η διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα (ή η νέα αύξησή τους) μεταφράζεται σε επιπλέον κόστος έως και 150–200 ευρώ τον μήνα σε σύγκριση με την περίοδο των χαμηλών επιτοκίων.

Για τα νέα δάνεια: Η πρόσβαση στη στέγη γίνεται απαγορευτική. Οι τράπεζες αυστηροποιούν τα κριτήρια έγκρισης, ενώ τα σταθερά επιτόκια προσφέρονται πλέον σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, αποκλείοντας χιλιάδες νέα ζευγάρια από την αγορά κατοικίας.

Πληθωρισμός και «Ακρίβεια του Χρήματος»

Η αύξηση των επιτοκίων γίνεται με στόχο την αναστολή της ζήτησης για να πέσουν οι τιμές. Όμως, όταν ο πληθωρισμός τροφοδοτείται από την ενέργεια και τις γεωπολιτικές κρίσεις (όπως η αναταραχή στη Μέση Ανατολή και το πετρέλαιο), η αύξηση των επιτοκίων λειτουργεί ως «διπλό χαράτσι»:

Ο καταναλωτής συνεχίζει να πληρώνει ακριβά το ρεύμα, τα καύσιμα και το σουπερμάρκετ λόγω του εισαγόμενου ενεργειακού κόστους.

Ταυτόχρονα, πληρώνει ακριβότερα την πιστωτική κάρτα, τη δόση του αυτοκινήτου ή το δοσολόγιο στην εφορία.

Ασφυξία στις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας

Για τις επιχειρήσεις, το υψηλό κόστος δανεισμού σημαίνει ότι το κεφάλαιο κίνησης γίνεται πανάκριβο. Οι επενδύσεις για επέκταση ή εκσυγχρονισμό «παγώνουν», ενώ οι επιχειρήσεις μετακυλίουν το αυξημένο χρηματοπιστωτικό τους κόστος στις τελικές τιμές των προϊόντων. Παράλληλα, η πίεση στη ρευστότητα περιορίζει τις προσλήψεις και τις αυξήσεις μισθών.

Η ψαλίδα καταθέσεων και χορηγήσεων

Ενώ τα επιτόκια δανείων εκτοξεύονται, τα επιτόκια καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες παραμένουν καθηλωμένα σε οριακά επίπεδα. Έτσι, οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών όχι μόνο δεν προστατεύονται από τον πληθωρισμό, αλλά «λιώνουν» σταδιακά, την ώρα που το κόστος εξυπηρέτησης του ιδιωτικού χρέους γιγαντώνεται.

Συμπερασματικά, η επιστροφή των ομολόγων σε αρνητικά ρεκόρ σηματοδοτεί ότι η εποχή του «φθηνού χρήματος» έχει τελειώσει οριστικά, αφήνοντας τους πολίτες εκτεθειμένους σε ένα διπλό μέτωπο: ακριβή διαβίωση και ακριβό δανεισμό.

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