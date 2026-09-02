D-Marin: Επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ για τις «έξυπνες» μαρίνες της νέας εποχής

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Στο ψηφιακό «στοίχημα» των μαρινών ανεβάζει τις επενδύσεις της η D-Marin, έχοντας διαθέσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια για τεχνολογικές υποδομές και υπηρεσίες. Στόχος είναι η αυτοματοποίηση των καθημερινών λειτουργιών, από τον ελλιμενισμό και τις κρατήσεις έως την παρακολούθηση των σκαφών από απόσταση.

Στο δίκτυο της εταιρείας λειτουργούν ήδη περισσότερα από 3.000 Smart Pedestals και 10.000 Smart Sensors, μέσω των οποίων οι ιδιοκτήτες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο δεδομένα που αφορούν το σκάφος και τη θέση ελλιμενισμού τους.

Παράλληλα, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στο προσωπικό να εντοπίζει ταχύτερα πιθανά προβλήματα και να παρεμβαίνει πριν αυτά εξελιχθούν σε σοβαρότερα περιστατικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 93% των επισκεπτών χρησιμοποιεί την εφαρμογή της D-Marin, τόσο για την εξ αποστάσεως διασφάλιση θέσης ελλιμενισμού όσο και για πρόσβαση στα δεδομένα των αισθητήρων κατά τη διάρκεια της παραμονής.

Μια αγορά δισεκατομμυρίων

Η επένδυση της D-Marin πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνολογία αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στη διεθνή αγορά μαρινών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Research and Markets που επικαλείται η εταιρεία, η αξία της παγκόσμιας αγοράς μαρινών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 18,99 δισ. δολάρια σε 25,12 δισ. δολάρια έως το 2030, με τις έξυπνες τεχνολογίες, την αυτοματοποίηση και τα ψηφιακά συστήματα κρατήσεων και πληρωμών να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Ανάλογη τάση καταγράφεται και στο λογισμικό διαχείρισης μαρινών, η παγκόσμια αγορά του οποίου προβλέπεται σχεδόν να διπλασιαστεί μέχρι το 2035, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,54%.

Η στροφή προς το κινητό τηλέφωνο είναι επίσης έντονη. Στοιχεία της Grand View Research που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση αναφέρουν ότι το 71% των επισκεπτών προτιμά πλέον να πραγματοποιεί κρατήσεις μέσω smartphone.

Τεχνολογία χωρίς να χάνεται η επαφή

Η D-Marin επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την αυτοματοποίηση όχι μόνο για τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και για να απελευθερώσει χρόνο από το προσωπικό των μαρινών.

Όπως σημειώνει ο Chief Digital and Information Officer της εταιρείας, Michal Maslowski, το κριτήριο επιτυχίας του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν είναι η ποσότητα της τεχνολογίας που εγκαθίσταται, αλλά το κατά πόσο αυτή βοηθά τους εργαζόμενους να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη στρατηγική αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η τεχνολογία μετατρέπεται από πρόσθετη παροχή σε βασικό στοιχείο ανταγωνισμού στον χώρο του yachting. Οι ιδιοκτήτες σκαφών ζητούν πλέον άμεσες κρατήσεις, απομακρυσμένη παρακολούθηση και λιγότερες διαδικασίες κατά την άφιξή τους.

Το επόμενο πεδίο ανταγωνισμού για τις μαρίνες, επομένως, δεν θα αφορά μόνο τις εγκαταστάσεις και τις θέσεις ελλιμενισμού, αλλά και το πόσο αποτελεσματικά μπορούν να συνδυάσουν ψηφιακές υπηρεσίες, αυτοματοποίηση και προσωπική εξυπηρέτηση.

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