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02.09.2026 00:12

Ανοιχτός ο Πούτιν σε «συγκεκριμένες» συνομιλίες με την Ουκρανία – Τι είπε για την επίθεση στη Λειψία

02.09.2026 00:12
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Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε «συγκεκριμένες» συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εφόσον καταστεί δυνατό να δοθεί νέα δυναμική.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από μια σύνοδο κορυφής στο Κιργιζιστάν, ο Πούτιν επανέλαβε επίσης την πεποίθησή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στην Ουκρανία και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου θα «καταρρεύσουν».

Ανέφερε ότι η κύρια πρόκληση για τη Ρωσία ήταν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα την αντιμετωπίζει.

Ο Πούτιν δήλωσε ακόμα ότι ⁠οι ρωσικές δυνάμεις ​είχαν ​καταλάβει 270 τετραγωνικά ‌χιλιόμετρα της περιοχής του Ντονέτσκ στην Ουκρανία τον Αύγουστο και ‌ότι μια μεγάλη ‌ομάδα ‌ουκρανικών στρατευμάτων είχε περικυκλωθεί.

Η Ρωσία συνεχίζει να προωθείται προς τις πόλεις Σλοβιάνσκ και Ραματόρσκ, δήλωσε ακόμα ο πρόεδρος της Ρψσίας, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις της Μόσχας ετοιμάζονται να εξαπολύσουν μαζικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία.

Ακόμα δήλωσε ότι η προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την οποία τα ουκρανικά drones θα έκλειναν ουσιαστικά τον ρωσικό εναέριο χώρο, ακουγόταν σαν «κρατική τρομοκρατία» και ότι η Μόσχα θα βρει τρόπο να αντιδράσει.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διαπραγματεύσεις με «τρομοκράτες».


Οι φήμες ότι η Ρωσία σχεδιάζει να ξεκινήσει ένα νέο κύμα κινητοποίησης για την επέκταση του στρατού της στην Ουκρανία είναι «απόλυτες ανοησίες» και μέρος μιας «πληροφοριακής επίθεσης» κατά της Ρωσίας, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατηγόρησε τη Γερμανία ότι «φύτεψε» αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να «επιρρίψει την ευθύνη» στη Μόσχα.

Ο Πούτιν, μιλώντας στους δημοσιογράφους, δεν ανέφερε σε τι βασίζει την κατηγορία του.

Είπε ότι, προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

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