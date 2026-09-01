Κρίση στο Πεντάγωνο: Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ – Η σύγκρουση με τον Πιτ Χέγκσεθ

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Την παραίτησή του υπέβαλε στον Ντόναλντ Τραμπ ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από μήνες έντονων τριβών με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, ο Ντρίσκολ εξέφρασε στον Αμερικανό πρόεδρο σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του Στρατού, καταλογίζοντας στον Χέγκσεθ ότι υπονόμευσε σχετικές προσπάθειες απομακρύνοντας ανώτατους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει την υλοποίησή τους.

Οι αιχμές Ντρίσκολ για τον Χέγκσεθ

Μία από τις πηγές που μίλησαν στο CNN ανέφερε ότι η παραίτηση δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς οι σχέσεις μεταξύ Ντρίσκολ και Χέγκσεθ ήταν τεταμένες εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με δεύτερη πηγή, στην παραίτησή του ο Ντρίσκολ έθεσε ζητήματα που αφορούν τον μετασχηματισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του αμερικανικού Στρατού, υποστηρίζοντας ότι ο Χέγκσεθ εμπόδισε τις προσπάθειες αυτές απομακρύνοντας στρατηγούς που είχαν την ευθύνη για την εφαρμογή τους.

Αξιωματούχος του Στρατού ανέφερε ότι ο Ντρίσκολ συζήτησε με τον Τραμπ «την τρέχουσα κατάσταση του Στρατού» και στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του.

Άγνωστο πότε θα αποχωρήσει

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές πότε ο Ντρίσκολ θα εγκαταλείψει επισήμως τη θέση του.

Κατά κανόνα, καθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού αναλαμβάνει ο υφυπουργός Στρατού. Τη θέση αυτή κατέχει σήμερα ο Μάικ Όμπανταλ, απόστρατος συνταγματάρχης του Στρατού και πρώην πιλότος των ειδικών επιχειρήσεων.

Η αποχώρηση του Ντρίσκολ έρχεται ενώ ο πόλεμος με το Ιράν διανύει τον έκτο μήνα του, χωρίς να διαφαίνεται προοπτική άμεσου τερματισμού.

Ο Λευκός Οίκος εξαίρει το έργο του

Ο Λευκός Οίκος, πάντως, επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Ντρίσκολ με ιδιαίτερα θετικούς τόνους.

Η εκπρόσωπος Άνα Κέλι ανέφερε ότι ο απερχόμενος υπουργός υπήρξε «εξαιρετικά αποτελεσματικός» στην προώθηση της ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της αμερικανικής ισχύος.

Όπως σημείωσε, ο Ντρίσκολ επέδειξε «εξαιρετική ηγεσία» κατά τη διάρκεια ιστορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, επανέφερε την έμφαση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη μαχητική ικανότητα και συνέβαλε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η απομάκρυνση του στρατηγού Ράντι Τζορτζ

Σημαντική εστία έντασης αποτέλεσε η απόφαση του Χέγκσεθ να απομακρύνει νωρίτερα φέτος τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Ράντι Τζορτζ, καθώς και δύο ακόμη στρατηγούς.

Ο Τζορτζ συνεργαζόταν στενά με τον Ντρίσκολ, ενώ οι απομακρύνσεις προκάλεσαν ερωτήματα και αντιδράσεις από βουλευτές και γερουσιαστές τόσο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών.

Ο ίδιος ο Ντρίσκολ είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον στρατηγό ενώπιον του Κογκρέσου τον Απρίλιο.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να τρέφει περισσότερο σεβασμό για τον στρατηγό Τζορτζ και τα 42 χρόνια υπηρεσίας του, το Purple Heart του, τη σύζυγό του Πάτι, τα παιδιά και τα εγγόνια τους», είχε δηλώσει.

«Τους λατρεύω», είχε προσθέσει, χαρακτηρίζοντας τον Τζορτζ «εξαιρετικό, μεταρρυθμιστικό ηγέτη».

Η καχυποψία Χέγκσεθ και η σχέση με τον Βανς

Σύμφωνα με το CNN, σχεδόν από την αρχή της θητείας του ο Πιτ Χέγκσεθ εμφανιζόταν καχύποπτος απέναντι σε στελέχη γύρω του, τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά, αμφισβητώντας σε ορισμένες περιπτώσεις την αφοσίωσή τους.

Μία από τις χαρακτηριστικότερες εσωτερικές συγκρούσεις αφορούσε τον Ντρίσκολ, εν μέρει λόγω της στενής σχέσης του τελευταίου με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Ντρίσκολ και Βανς ήταν συμφοιτητές στη Νομική Σχολή του Γέιλ και παρέμειναν στενοί φίλοι. Ο Ντρίσκολ ανέπτυξε παράλληλα δική του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που, σύμφωνα με το CNN, ο Χέγκσεθ θεωρούσε προσπάθεια παράκαμψής του.

Η εμπιστοσύνη του Τραμπ στον Ντρίσκολ είχε καταστεί εμφανής όταν τον επέλεξε το 2025 για να συμβάλει στην προσπάθεια επιστροφής της Ουκρανίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Ο «άνθρωπος των drones» του Τραμπ

Σε αντίθεση με τον Χέγκσεθ, του οποίου η θητεία έχει συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με ιδιαίτερα επιθετικές τοποθετήσεις σε ζητήματα της λεγόμενης «πολιτισμικής σύγκρουσης», Ντρίσκολ και Τζορτζ είχαν δώσει δημοσίως μεγαλύτερο βάρος στον εκσυγχρονισμό των δυνάμεων και του εξοπλισμού του Στρατού.

Ο Τραμπ, μάλιστα, είχε φτάσει να αποκαλεί τον Ντρίσκολ «ο άνθρωπος των drones», λόγω της εκτεταμένης ενασχόλησής του με τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Ο ρόλος του αφορούσε την εποπτεία του εκσυγχρονισμού και της κατανομής πόρων ενός Στρατού με σχεδόν ένα εκατομμύριο ενεργούς στρατιωτικούς και μέλη Εθνοφρουράς και Εφεδρείας, καθώς και περισσότερους από 265.000 πολιτικούς υπαλλήλους.

Η σειρά απομακρύνσεων από τον Χέγκσεθ

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος υπηρέτησε στην Εθνοφρουρά του Στρατού επί σχεδόν δύο δεκαετίες, έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ηγεσία του συγκεκριμένου κλάδου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Έχει απομακρύνει ή οδηγήσει σε αποχώρηση σειρά υψηλόβαθμων στελεχών, μεταξύ των οποίων ο Ράντι Τζορτζ, ο πρώην υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Τζέιμς Μίνγκους, ο επικεφαλής της Διοίκησης Μετασχηματισμού και Εκπαίδευσης Ντέιβιντ Χόντνε, ο αρχιιερέας του Στρατού υποστράτηγος Γουίλιαμ Γκριν Τζούνιορ και ο διευθυντής του Μεικτού Επιτελείου αντιστράτηγος Ντάγκλας Σιμς.

Πιο πρόσφατα, ο στρατηγός Κρίστοφερ Ντόναχιου, ιδιαίτερα καταξιωμένος διοικητής των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στην Ευρώπη και την Αφρική, αποχώρησε από τη θέση του, καθώς ο Χέγκσεθ δεν τον είχε προτείνει για νέα τοποθέτηση.

Πηγές του CNN είχαν κάνει λόγο για ένταση μεταξύ των γραφείων των δύο ανδρών, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι υπήρχε προσωπική σύγκρουση μεταξύ τους. Ο Ντόναχιου αποστρατεύθηκε επισήμως την περασμένη εβδομάδα.

Η παραίτηση Ντρίσκολ αφήνει πλέον ακόμη πιο έντονο αποτύπωμα στις ανακατατάξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην κορυφή του αμερικανικού Στρατού. Η «Wall Street Journal» σημειώνει ότι μετά την αποχώρησή του ο Στρατός μένει χωρίς ανώτατη πολιτική ή στρατιωτική ηγεσία που να έχει επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία.

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