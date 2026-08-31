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31.08.2026 23:18

Τρόμος σε τρενάκι λούνα παρκ: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε ύψος 15 μέτρων

31.08.2026 23:18
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Στιγμές αγωνίας έζησαν 27 επιβάτες στο θεματικό πάρκο Pleasurewood Hills, στο Λόουεστοφτ του Σάφολκ, στη Βρετανία, όταν το τρενάκι Wipeout ακινητοποιήθηκε ξαφνικά πάνω στις ράγες, αφήνοντάς τους εγκλωβισμένους σε ύψος περίπου 15 μέτρων. Τα βαγόνια, ευτυχώς, δεν σταμάτησαν σε ανάποδη θέση, ενώ η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια όλους τους εγκλωβισμένους και να τους μεταφέρουν στο έδαφος, χρησιμοποιώντας εναέρια σκάλα και ανυψωτική πλατφόρμα τύπου ψαλιδιού.

Εικόνες από το σημείο καταγράφουν τους επιβάτες δεμένους με τις ζώνες ασφαλείας τους, την ώρα που το τρενάκι παραμένει ακινητοποιημένο πάνω στις ράγες. Παράλληλα, πυροσβέστες διακρίνονται να εργάζονται πάνω σε γερανούς, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Το Wipeout λειτουργεί από το 2007

Το Wipeout τέθηκε σε λειτουργία το 2007 και είχε χαρακτηριστεί ως «το ψηλότερο, ταχύτερο και πιο ακραίο αξιοθέατο στην Ανατολική Αγγλία».

Το τρενάκι έχει ύψος άνω των 40 μέτρων και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται περιστατικό ακινητοποίησης στο συγκεκριμένο τρενάκι.

Τον Ιούλιο του 2024, το Wipeout φέρεται να είχε σταματήσει ξανά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, με εκπρόσωπο του πάρκου να χαρακτηρίζει τότε το περιστατικό «προσωρινή διακοπή λειτουργίας».

Οι επιβάτες επέστρεψαν στον σταθμό ώστε να μπορέσουν να αποβιβαστούν μέσα σε 22 λεπτά.

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το σύστημα ασφαλείας στο τρενάκι λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί και σε καμία στιγμή δεν τέθηκε σε κίνδυνο κανένας επισκέπτης», είχε δηλώσει τότε εκπρόσωπος του πάρκου, σύμφωνα με την εφημερίδα «Lowestoft Journal».

Ανάλογο περιστατικό και το 2017

Ένα ακόμη περιστατικό φέρεται να είχε σημειωθεί το 2017, όταν ένας άνδρας χρειάστηκε να διασωθεί από το τρενάκι έπειτα από βλάβη.

Περίπου 20 πυροσβέστες συμμετείχαν τότε στην επιχείρηση διάσωσης του άνδρα, ο οποίος ήταν ηλικίας περίπου 40 ετών.

Σύμφωνα με τις αναφορές της εποχής, η επιχείρηση είχε διαρκέσει περίπου δύο ώρες.

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