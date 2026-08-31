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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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31.08.2026 23:53

Wall Street: Πιέσεις στις μετοχές από Ιράν, επιτόκια και πετρέλαιο – Θετικός ο Αύγουστος

31.08.2026 23:53
wall street 876- new

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Πιέσεις δέχθηκαν τη Δευτέρα οι μετοχές στη Wall Street, καθώς η νέα στρατιωτική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανέφερε την αβεβαιότητα στις αγορές,

Ωστόσο, οι εξελίξεις δεν ήταν ικανές να ανατρέψουν την εικόνα του Αυγούστου για τις αμερικανικές μετοχές, καθώς ο μήνας κλείνει με κέρδη για τους βασικούς δείκτες της Wall Street.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,25%, και ο Nasdaq κατά 0,12%, ενώ ο Dow Jones κινήθηκε 373 μονάδες χαμηλότερα, καταγράφοντας απώλειες 0,70%. Τον Dow πίεσαν κυρίως οι μετοχές της Goldman Sachs και της Alphabet.

Η νέα επιδείνωση στο γεωπολιτικό μέτωπο σημειώθηκε μετά την επιβεβαίωση από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτές ρουκετών στο νησί Λαράκ του Ιράν. Πρόκειται για το πρώτο δημοσίως αναγνωρισμένο αμερικανικό πλήγμα σε ιρανικές θέσεις από τα τέλη Ιουλίου.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, ως αντίποινα για το αμερικανικό πλήγμα.

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών προκάλεσε ισχυρή άνοδο και στις τιμές του πετρελαίου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κρίση στον πληθωρισμό. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, ξεπερνώντας τα 86 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κινήθηκε επίσης πάνω από 3% υψηλότερα, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις, η Wall Street κατέγραψε έναν συνολικά θετικό Αύγουστο. Ο Dow Jones ενισχύθηκε περισσότερο από 1% από την αρχή του μήνα και κατευθύνεται προς την πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο.

Ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη περίπου 2%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά περίπου 3%. Πρόκειται για την πρώτη μηνιαία άνοδο των δύο δεικτών από τον Μάιο. Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow Jones κατέγραψαν, επίσης, νέα ιστορικά υψηλά μέσα στον Αύγουστο.

Οι τεχνολογικές μετοχές ήταν εκείνες που ξεχώρισαν, με τις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να οδηγούν την άνοδο. Ο τεχνολογικός κλάδος του S&P 500 ενισχύθηκε σχεδόν 6% τον μήνα, ενώ η Nvidia κατέγραψε άνοδο άνω του 7%. Οι μετοχές της Microsoft και της Micron Technology σημείωσαν κέρδη 9% και 14%, αντίστοιχα.

Ωστόσο, ο Αύγουστος ήταν ένας μήνας έντονης μεταβλητότητας. Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό οδήγησαν τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών. Το υπουργείο Οικονομικών επιχείρησε να περιορίσει τις πιέσεις, ανακοινώνοντας αύξηση των επαναγορών χρέους, όμως οι αποδόσεις στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης παραμένουν αυξημένες.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για τον πληθωρισμό, σημειώνοντας πως οι τελευταίες μετρήσεις του καλοκαιριού ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες, αλλά δεν δείχνουν ουσιαστική βελτίωση των υποκείμενων τάσεων.

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