search
ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 00:22
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2026 23:18

Πετρέλαιο: Εκτοξεύεται πάνω από τα 90 δολάρια το Μπρεντ, εν μέσω νέας κλιμάκωσης με το Ιράν

31.08.2026 23:18
petrelaio 76- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με άνοδο άνω του 2,5% έκλεισαν οι τιμές του αργού πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς η επανέναρξη των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά, ενώ η σύγκρουση εισέρχεται στον έκτο μήνα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 2,39 δολάρια ή 2,71%, στα 90,49 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 2,36 δολαρίων ή 2,83%, στα 85,76 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Brent έφτασε έως τα 91,52 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 25 Αυγούστου.

Η νέα άνοδος των τιμών ακολούθησε την ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δεσμεύθηκε για σκληρή απάντηση, μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων κατά δύο αμερικανικών αεροπορικών βάσεων στην Ιορδανία. Η επίθεση της Τεχεράνης πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για αμερικανικό πλήγμα στη νήσο Λαράκ του Ιράν.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα υπάρξει απάντηση», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα αργού στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR) μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κατά περίπου 3,1 εκατ. βαρέλια, στα 286,6 εκατ. βαρέλια.

Νέος γύρος έντασης γύρω από τα Στενά

Η τελευταία κλιμάκωση ξεκίνησε όταν αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι εκτοξευτές προετοιμάζονταν για την εκτόξευση ρουκετών που θα μετέφεραν θαλάσσιες νάρκες στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το Ιράν απάντησε με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, στοχεύοντας δύο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Οι ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν οκτώ πυραύλους.

Ο χρόνος της νέας κλιμάκωσης έχει ιδιαίτερη σημασία.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν εκκαθαρίσει τα Στενά από νάρκες και προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος επιχειρούσε να τοποθετήσει νέες νάρκες θα «καταστρεφόταν άμεσα και συστηματικά».

Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει προειδοποιήσει ότι θα «απαντήσει δυναμικά» σε νέες επιθέσεις.

Διαβάστε επίσης:

ΑΑΔΕ: Πώς ο αλγόριθμος οδήγησε σε λαθραία παπούτσια αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

Καμπανάκι από το εμπόριο: Σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις με μικρότερο κύκλο εργασιών

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αυτά είναι τα 1.740 προϊόντα που μειώνονται οι τιμές τους (PDF)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφυγε ξανά ο Τραμπ με δημοσιογράφο: Χαρακτήρισε ηλίθια ερώτηση το αν σκοπεύει να επιτεθεί με πυρηνικά στο Ιράν

wall street 876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πιέσεις στις μετοχές από Ιράν, επιτόκια και πετρέλαιο – Θετικός ο Αύγουστος

lionel richie
LIFESTYLE

Λάιονελ Ρίτσι: Εσπευσμένα στην εντατική μετά τη συναυλία του στο Σεντ Λούις (Video)

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Λιμενικό για ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες στη Σύμη

trump white house
ΚΟΣΜΟΣ

Νίκη Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο: Συνεχίζεται η κατασκευή της τεράστιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

anastrofi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέος ΚΟΚ: Η αναστροφή που κοστίζει 4.000 ευρώ και… 8 χρόνια χωρίς δίπλωμα - 48χρονη υπέπεσε στην παράβαση και... τρέχει

pinakida parking (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι χειρόγραφες πινακίδες «απαγορεύεται η στάθμευση» έχουν οποιαδήποτε ισχύ;

notos stadiou
BUSINESS

Notos: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Σταδίου – Οι εργαζόμενοι και η επόμενη ημέρα του ακινήτου

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Γιατί μαζί με τις χαρές χρειάζονται και οι αλήθειες;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 00:22
trump oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφυγε ξανά ο Τραμπ με δημοσιογράφο: Χαρακτήρισε ηλίθια ερώτηση το αν σκοπεύει να επιτεθεί με πυρηνικά στο Ιράν

wall street 876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πιέσεις στις μετοχές από Ιράν, επιτόκια και πετρέλαιο – Θετικός ο Αύγουστος

lionel richie
LIFESTYLE

Λάιονελ Ρίτσι: Εσπευσμένα στην εντατική μετά τη συναυλία του στο Σεντ Λούις (Video)

1 / 3