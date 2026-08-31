Πετρέλαιο: Εκτοξεύεται πάνω από τα 90 δολάρια το Μπρεντ, εν μέσω νέας κλιμάκωσης με το Ιράν

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Με άνοδο άνω του 2,5% έκλεισαν οι τιμές του αργού πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς η επανέναρξη των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά, ενώ η σύγκρουση εισέρχεται στον έκτο μήνα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 2,39 δολάρια ή 2,71%, στα 90,49 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 2,36 δολαρίων ή 2,83%, στα 85,76 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Brent έφτασε έως τα 91,52 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τις 25 Αυγούστου.

Η νέα άνοδος των τιμών ακολούθησε την ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δεσμεύθηκε για σκληρή απάντηση, μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων κατά δύο αμερικανικών αεροπορικών βάσεων στην Ιορδανία. Η επίθεση της Τεχεράνης πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για αμερικανικό πλήγμα στη νήσο Λαράκ του Ιράν.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα υπάρξει απάντηση», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα αργού στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR) μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κατά περίπου 3,1 εκατ. βαρέλια, στα 286,6 εκατ. βαρέλια.

Νέος γύρος έντασης γύρω από τα Στενά

Η τελευταία κλιμάκωση ξεκίνησε όταν αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι εκτοξευτές προετοιμάζονταν για την εκτόξευση ρουκετών που θα μετέφεραν θαλάσσιες νάρκες στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το Ιράν απάντησε με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, στοχεύοντας δύο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία. Οι ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν οκτώ πυραύλους.

Ο χρόνος της νέας κλιμάκωσης έχει ιδιαίτερη σημασία.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν εκκαθαρίσει τα Στενά από νάρκες και προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος επιχειρούσε να τοποθετήσει νέες νάρκες θα «καταστρεφόταν άμεσα και συστηματικά».

Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει προειδοποιήσει ότι θα «απαντήσει δυναμικά» σε νέες επιθέσεις.

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