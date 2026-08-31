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31.08.2026 16:51

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «σκληρά» το Ιράν, καθώς αναζωπυρώνεται η σύγκρουση

31.08.2026 16:51
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει περισσότερες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των εμπόλεμων χωρών για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, γεγονός που οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο 3%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέδωσε την προειδοποίηση τη Δευτέρα, λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη εκτόξευσε πυραύλους εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, σε απάντηση στην επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ, τερματίζοντας έναν μήνα σχετικής ηρεμίας στον πόλεμο.

«Θα υπάρξει απάντηση» στην επίθεση αντιποίνων του Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News. «Θα τους πλήξουμε σκληρά».

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έπληξε δύο ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών στο Λαράκ, λέγοντας ότι εκτιμούσε πως οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ήταν έτοιμοι να εκτοξεύσουν ρουκέτες με θαλάσσιες νάρκες στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Το Ιράν απάντησε με καταιγισμό πυραύλων εναντίον της Ιορδανίας, όπου οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτική παρουσία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ένας πύραυλος κατάφερε να διαπεράσει την αμερικανική αντιαεροπορική άμυνα, ενώ οι υπόλοιποι αναχαιτίστηκαν.

Οι επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και η απειλή του Τραμπ για κλιμάκωση της σύγκρουσης ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο περίπου 3%.

Η τελευταία κλιμάκωση ενέχει τον κίνδυνο επιστροφής σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Η σύγκρουση με το Ιράν είναι αντιδημοφιλής στο αμερικανικό εκλογικό σώμα και έχει εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 17:39
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