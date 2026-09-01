Πλημμύρες στο Νεπάλ: Ελεγχόμενη έκρηξη σε σήραγγα για να σώσουν 900 εργάτες – Μάχη με το χρόνο για τους αγνοούμενους και τα σωστικά συνεργεία

Takeaways by to pontiki AI Διασώστες στο Νεπάλ συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού εκατοντάδων αγνοουμένων εργατών, οι οποίοι φέρονται να έχουν παγιδευτεί σε δίκτυα σηράγγων υδροηλεκτρικών έργων μετά από φονικές πλημμύρες.

Οι ομάδες διάσωσης πραγματοποιούν εκσκαφές και ελεγχόμενες εκρήξεις ογκόλιθων για να προσεγγίσουν τις υπόγειες εγκαταστάσεις, αντιμετωπίζοντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των καταστροφών.

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων στο Νεπάλ ανέρχεται σε 939 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι παρά τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί παρέχοντας οικονομική και τεχνική βοήθεια, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας.

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Ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποιήθηκε σε σήραγγα υδροηλεκτρικής ενέργειας στο Νεπάλ, καθώς οι διασώστες αναζητούν εκατοντάδες αγνοούμενους εργάτες από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ.



Διασώστες στο Νεπάλ συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες εντοπισμού εκατοντάδων εργατών που φέρεται να έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών έργων, έξι ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες.

Our technical team for tunnel rescue worked in both Chilime and Langtang sites today in coordination with the Nepali Army. Despite inclement weather and difficult access conditions at Chilime, the team successfully established foothold at the tunnel and set up safety ropes inside… pic.twitter.com/eLQa0amdAM August 31, 2026

Η αγριότητα των πλημμυρών έχει σχεδόν εξαφανίσει κάθε ίχνος των σταθμών παραγωγής ενέργειας σε πολλές περιοχές του βόρειου Νεπάλ.

New footage of this week's flooding in Nepal. pic.twitter.com/MAgr4u2w74 — Open Source Intel (@Osint613) August 28, 2026







Ο Ντιξ, ο οποίος παρέχει συμβουλές για τις επιχειρήσεις διάσωσης από τη Μελβούρνη, εξηγεί ότι ο εντοπισμός των εγκαταστάσεων, όπου πιστεύεται ότι έχουν εγκλωβιστεί εκατοντάδες εργαζόμενοι, αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι διασώστες.



Μιλώντας στην εκπομπή World at One του βρετανικού Radio 4, ανέφερε ότι χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα και τα συγκρίνει με φωτογραφίες από το έδαφος και πληροφορίες που μεταδίδονται από ελικόπτερα, προκειμένου να εντοπίσει τις εισόδους των σηράγγων.

«Τα πραγματικά στοιχεία έχουν εξαφανιστεί, όλα λείπουν. Μοιάζει με σεληνιακό τοπίο» δήλωσε ο Ντιξ, πρώην επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Διάνοιξης Σηράγγων.

#Nepal rescuers blast hillside in desperate search for trapped workers



Rescuers in Nepal are using explosives to break through the hillside and reach more than 600 workers feared trapped in mud-filled hydropower tunnels after devastating floods and landslides.



Families remain… pic.twitter.com/8HbRdXQsvd August 31, 2026









«Εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση»

Μόλις οι διασώστες εντοπίσουν τις υπόγειες εγκαταστάσεις, μπορούν να αποφασίσουν ποιος είναι ο «καλύτερος και πιθανότερος τρόπος» για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές, εξηγεί ο Ντιξ. Η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει εκσκαφές και την «ανατίναξη ογκόλιθων».



«Υπάρχουν βράχοι μεγαλύτεροι από σπίτια. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση», πρόσθεσε.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, ο Ντιξ εκτιμά ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για αισιοδοξία σχετικά με τους ανθρώπους που ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από την επιφάνεια.



«Έχουμε κάποια ελπίδα» για όσους είναι παγιδευμένοι στο υπέδαφος, δήλωσε, εξηγώντας ότι η εκτίμηση των ειδικών είναι πως, ενώ οι πλημμύρες στην επιφάνεια ήταν σφοδρές, οι εγκλωβισμένοι κάτω από το έδαφος ενδέχεται να είχαν προστατευτεί από την κύρια δύναμή τους.



Οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν 639 εργαζομένους, οι οποίοι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί σε ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων γεμάτο λάσπη κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι.

La búsqueda continúa en la frontera entre China y Nepal, donde cientos de personas permanecen desaparecidas tras un mortal deslizamiento de tierra. Rescatistas, perros especializados y equipos de detección de vida trabajan entre lodo y escombros para encontrar posibles… pic.twitter.com/b0tNtQGjzh August 31, 2026





Ένα πτώμα ανασύρθηκε από τη σήραγγα του Langtang Hydro, ενώ στις εγκαταστάσεις Trishuli-3A διοχετεύεται αέρας στη σήραγγα. Παράλληλα, ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην εγκατάσταση Trishuli, στο πλαίσιο των προσπαθειών πρόσβασης στις υπόγειες εγκαταστάσεις.

Μέχρι στιγμής, 279 άνθρωποι έχουν διασωθεί από διάφορα υδροηλεκτρικά έργα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Νεπάλ.





939 νεκροί και σχεδόν 4.000 αγνοούμενοι





Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ ανέρχεται πλέον σε 939, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ.



Ο στρατός του Νεπάλ διέσωσε 109 ανθρώπους τη Δευτέρα, ωστόσο 3.925 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 592 ξένοι υπήκοοι, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

New CCTV footage shows the devastating force of water, mud, and tons of rocks rushing down the mountains. It is reported that after a glacier collapse, the debris swept through several communities and reached the Nepal-China border.



More than 955 people have reportedly died,… pic.twitter.com/YKqu3IJc1x — Sahil chabra (@sahii199) August 31, 2026

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλντέντρα Σαχ, δήλωσε ότι η καταστροφή ανέδειξε «τους κλιμακούμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή των Ιμαλαΐων λόγω της κλιματικής αλλαγής», τονίζοντας ότι το ζήτημα θα πρέπει να τεθεί «έντονα» στη διεθνή κοινότητα.



«Για να είμαστε ειλικρινείς, από το Σάββατο έχουμε χάσει την ελπίδα μας», δήλωσε οικογένεια στην Ουαλία που περιμένει νέα για αγνοούμενο εργαζόμενο σε υδροηλεκτρικό έργο.





Στο Θιβέτ, ο επίσημος αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 16, ενώ 546 άνθρωποι αναφέρονται ως αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 10 άνθρωποι έχουν τιμωρηθεί για τη διάδοση παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.

Nepal – New footage reveals the extent of destruction left by the catastrophic floods in the Rasuwa area; roads and facilities submerged in mud and debris, and vehicles and equipment destroyed.



Fans of Dragon Ball Z Dokkan Battle are abuzz with excitement over the Global Dokkan… — Disaster Update (@DisasterUpdate2) August 31, 2026







«Κοντά στο επίπεδο συναγερμού» ο ποταμός στην πρωτεύουσα





Την ίδια ώρα, οι Αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών, καθώς η στάθμη ποταμού που διασχίζει την πρωτεύουσα Κατμαντού βρίσκεται «κοντά στο επίπεδο κινδύνου».



Ένας σταθμός μέτρησης κατά μήκος του ποταμού Μπισνουμάτι, ο οποίος διασχίζει το δυτικό τμήμα του Κατμαντού, κατέγραψε άνοδο της στάθμης των υδάτων το απόγευμα της Δευτέρας.



Οι κάτοικοι που ζουν κοντά στις χαμηλότερες όχθες του ποταμού κλήθηκαν να παραμείνουν σε «υψηλή επιφυλακή» μέχρι το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των Αρχών.







Η προειδοποίηση έρχεται καθώς οι εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι ελαφρές έως μέτριες βροχοπτώσεις σημειώνονται σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων σε πολλές περιοχές της επαρχίας Μπαγκμάτι, η οποία επλήγη περισσότερο από τις πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας.



Οι Αρχές φοβούνται ότι νέες ισχυρές βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές στις ήδη ερειπωμένες κοινότητες της περιοχής.





Εκατομμύρια δολάρια σε έκτακτη βοήθεια





Στρατιώτες, αστυνομικοί και ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να αναζητήσουν τους αγνοούμενους και να στηρίξουν τους τραυματίες και τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την καταστροφή.





Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί για την παροχή έκτακτης βοήθειας στο Νεπάλ.





Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διαθέτει 5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης.



Την Παρασκευή, ο Καναδάς ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή τροφίμων, στέγης, νερού, αποχέτευσης και υπηρεσιών υγείας.





Το Σάββατο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους άνω των 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι η τέταρτη πτήση με βοήθεια προς το Νεπάλ προσγειώθηκε στο Κατμαντού, μεταφέροντας μεταξύ άλλων ομάδα εγκληματολόγων για ανάλυση DNA, καθώς και ένα «τεχνικό κλιμάκιο σηράγγων» για την υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.



Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα έχει μέχρι στιγμής λάβει βοήθεια από την Ινδία, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Ιαπωνία, την Ελβετία και την Αυστραλία.





Τις ομάδες έρευνας και διάσωσης υποστηρίζουν επίσης ειδικά κλιμάκια από την Κίνα και τη Νότια Κορέα.

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