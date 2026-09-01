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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

01.09.2026 07:00

Μεξικάνικη σαλάτα (street food) με καλαμπόκι, φέτα και λάιμ

01.09.2026 07:00
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Η μεξικάνικη αυτή σαλάτα (street food), σερβίρεται μέσα σε ατομικά πλαστικά ποτήρια και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπητή μέσα και έξω από τα σύνορα της χώρας.

Η αυθεντική συνταγή γίνεται με το ψητό καλαμπόκι του πλανόδιου ψήστη και με τοπικό τυρί cotija, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί φρέσκο ή κατεψυγμένο καλαμπόκι (αρκεί να σοταριστεί σε τηγάνι) και το τυρί να αντικατασταθεί με τρίμμα φέτας ή τριμμένη παρμεζάνα.

Υλικά για τη Συνταγή

4 φλιτζάνια κόκκοι καλαμποκιού φρέσκο ή κατεψυγμένο (680 γραμμάρια, αν χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένο)

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 κόκκινη στρογγυλή πιπεριά, κομμένη σε μικρά κυβάκια

1 χούφτα φρέσκο κόλιανδρο, ψιλοκομμένο + λίγο επιπλέον για τη διακόσμηση

1 πιπεριά χαλαπένιο, κομμένη σε μικρά κυβάκια

½ ξερό κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε μικρά κυβάκια

2/3 φλιτζανιού τρίμμα φέτας ή τριμμένη παρμεζάνα

Για τη σάλτσα

3 κουταλιές της σούπας γιαούρτι

2 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα

4 κουταλιές της σούπας φρεσκοστιμμένο χυμό λάϊμ

½ κουταλάκι του γλυκού κύμινο

½ κουταλάκι του γλυκού πάπρικα

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¼ κουταλάκι του γλυκού τσίλι σκόνη

Εκτέλεση

1. Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά και προσθέστε το καλαμπόκι. Σοτάρετέ το μέχρι να μαγειρευτεί καλά, περίπου 7-10 λεπτά. Βάλτε το σε ένα μεγάλο μπολ και αφήστε το στην άκρη.

2. Προσθέστε την ψιλοκομμένη πιπεριά, την χαλαπένιο, το φρέσκο κόλιανδρο και το κρεμμύδι στο μπολ με το καλαμπόκι και ανακατέψτε καλά.

3. Σε ένα άλλο μικρό μπολ, ρίξτε όλα τα υλικά για τη σάλτσα και ανακατέψτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

4. Περιχύστε με τη σάλτσα τα λαχανικά, ανακατέψτε καλά, για να καλυφθούν ομοιόμορφα όλα τα υλικά. Βάλτε τη μισή ποσότητα του τυριού και αναμίξτε καλά.

5. Πασπαλίστε με το υπόλοιπο τυρί και λίγα φυλλαράκια κόλιανδρο επιπλέον. Σερβίρετε αμέσως ή σκεπάστε τη σαλάτα και φυλάξτε την στο ψυγείο για έως και 8 ώρες πριν τη σερβίρετε.

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