Σάντουιτς φουρνιστής ομελέτας, μέσα σε ψωμάκια τσιαμπάτα

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Το σάντουιτς ομελέτας είναι το πιο δημοφιλές και αγαπημένο σνακ – πρόχειρο φαγητό σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συγκεκριμένη συνταγή γίνεται με ψωμάκια τσιαμπάτα, τα οποία γεμίζονται με μια πλούσια ομελέτα με λαχανικά, ζαμπόν και τυρί, που ψήνεται στο φούρνο και απογειώνονται γευστικά με την πρόχειρη φρέσκια σάλτσα ντομάτας και το baby σπανάκι.

Υλικά για τη Συνταγή

(Για 4 άτομα)

1 κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε κυβάκια

1 μικρό ξερό κρεμμύδι, κόκκινο, ψιλοκομμένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

8 – 10 αυγά

100 γραμμάρια ζαμπόν, σε φέτες

50 γραμμάρια φέτα ή κατσικίσιο τυρί, θρυμματισμένο

50 γραμμάρια ελιές, κομμένες σε ροδέλες

4 ψωμάκια τσιαμπάτα

50 γραμμάρια σπανάκι baby σε φύλλα

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας ξύδι βαλσάμικο

Για την σάλτσα

1 ντομάτα, ψιλοκομμένη

1 σκελίδα σκόρδο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε το φούρνο στους 200ο C, πλύντε και ψιλοκόψτε τα λαχανικά.

2. Βάλτε λίγο ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι (που να μπαίνει στο φούρνο) και ξεκινήστε να σοτάρετε πρώτα το κρεμμύδι, μετά το φρέσκο κρεμμυδάκι και ύστερα την πιπεριά, μέχρι να μαλακώσουν. Μπορείτε, αν επιθυμείτε να αλατίσετε πολύ ελαφρά τα λαχανικά.

3. Χτυπήστε ελαφρά τα αυγά, αλατοπιπερώστε τα λίγο και περιχύστε τα σοταρισμένα λαχανικά στο τηγάνι. Ψήστε για λίγο την ομελέτα σε μέτρια φωτιά, χωρίς να ανακατεύετε.

4. Κόψτε το ζαμπόν με τα χέρια σας σε χοντρά κομμάτια και ρίξτε το πάνω από τα αυγά, πασπαλίστε με τη θρυμματισμένη φέτα και τις ελιές.

5. Μόλις δείτε ότι το αυγό αρχίζει και πήζει στα τοιχώματα του σκεύους, τοποθετήστε το στον προθερμασμένο φούρνο και ψήστε την ομελέτα για 10-12 λεπτά ή μέχρι να φουσκώσει και να διπλασιαστεί σε ύψος και να πήξει στον κέντρο της.

6. Στο μεταξύ βάλτε μια ψιλοκομμένη ντομάτα, μια σκελίδα σκόρδο και λίγο αλάτι σε έναν επεξεργαστή τροφίμων (μπλέντερ) και πολτοποιήστε τα λίγο ώστε να ανακατευτούν καλά.

7. Πλύντε τα φύλλα σπανακιού και ανακατέψτε τα σε ένα μπολάκι μαζί με το ελαιόλαδο και το βαλσάμικο.

8. Κόψτε τα ψωμάκια τσιαμπάτα στη μέση και φρυγανίστε τα στην τοστιέρα. Αλείψτε τα και στις δύο εσωτερικές πλευρές με την φρέσκια σάλτσα ντομάτας, κόψτε την ομελέτα σε τέσσερα κομμάτια και μοιράστε το κάθε κομμάτι μέσα στα δύο ψωμάκια, βάλτε και το σπανάκι και το σάντουιτς είναι έτοιμο να το απολαύσετε.

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