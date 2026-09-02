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02.09.2026 19:34

Παραιτήθηκε από την επιτροπή ανασυγκρότησης του Έβρου ο Σταύρος Μπένος: «Άδειο πουκάμισο το σχέδιο της κυβέρνησης»

02.09.2026 19:34
stavros-benos

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Την παραίτηση του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Έβρου ανακοίνωσε ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας μύδρους κατά της κυβέρνησης. 

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο ξενοδοχείο «Κουκούλι» στο Σουφλί, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε τη φιλοσοφία του Masterplan και έκανε λόγο για «απόλυτη ψυχική και πνευματική απογύμνωση». 

Με την απόφαση του επισφραγίζεται η ρήξη που εκδηλώθηκε κατά τη 14η συνεδρίαση στη Νέα Βύσσα, σύμφωνα με το pameevro. Ο Σταύρος Μπένος υποστήριξε πως αποχώρησή του αποτελεί μονόδρομο ευθύνης απέναντι στην ιστορία του και στους πολίτες.

«Δεν είναι πλέον θέμα πολιτικό ή συναισθηματικό. Είναι πρωτίστως ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας», τόνισε με έμφαση. Παράλληλα, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι παραιτείται ως φυσικό πρόσωπο, ενώ το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα παραμείνει ενεργό στην περιοχή ως ανεξάρτητος πυλώνας, χωρίς κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επιπλέον, υπενθύμισε πως εργάστηκε επί μία πενταετία ως απόλυτος εθελοντής, επενδύοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του σωματείου σε Βόρεια Εύβοια και Έβρο.

Ο Σταύρος Μπένος υπογράμμισε ότι το διακύβευμα δεν είναι η εύρεση κονδυλίων, καθώς τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διασφαλισμένα, αλλά η απουσία ενιαίας στρατηγικής.

«Αν το περιφερειακό πρόγραμμα παραμείνει ως έχει, θα καταλήξει ένα κενό πουκάμισο, όπως λέει ο ποιητής για την Ελένη», επεσήμανε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, το παραδοσιακό πελατειακό κράτος επιμένει να υμνεί τα μεμονωμένα έργα, αγνοώντας τις ευρωπαϊκές επιταγές για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ). Κατά συνέπεια, εάν δεν υπάρξει ενιαίο πνευματικό και επιχειρησιακό κέντρο, το πρόγραμμα των 238 έργων θα έχει εκφυλιστεί πλήρως μέσα στην επόμενη τριετία.

Τα μεγάλα «αγκάθια»

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναδείχθηκαν τα κύρια σημεία τριβής:

  • Η απουσία του σιδηροδρόμου: Στηλιτεύτηκε η αφαίρεση της ηλεκτροκίνησης και του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου του Έβρου από τις άμεσες προτεραιότητες, σε αντίθεση με τη Βόρεια Εύβοια όπου ο οδικός άξονας των 500 εκατομμυρίων εντάχθηκε άμεσα.
  • Το πάγωμα των μελετών του ΔΠΘ: Καταγγέλθηκε ότι τρία χρόνια μετά την καταστροφή δεν έχει εκταμιευθεί ούτε το ένα εκατομμύριο ευρώ προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανενεργές έξι κρίσιμες στρατηγικές μελέτες για το μέλλον του νομού.
  • Το διοικητικό σχήμα: Ο θεσμός κυβερνητικού γραμματέα στην περιοχή χαρακτηρίστηκε περιττός και μειωτικός για την Αυτοδιοίκηση, η οποία διαθέτει τη θεσμική δύναμη να ηγηθεί μέσω της αρχής της επικουρικότητας.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Σταύρος Μπένος απηύθυνε ύστατη έκκληση προς την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της και να επαναφέρει το σύνολο των έργων υπό την ενιαία ομπρέλα του Masterplan, υπογραμμίζοντας ότι οι μόνοι που μπορούν πλέον να αποτρέψουν τον μαρασμό του τόπου είναι οι ίδιοι οι πολίτες του Έβρου.

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