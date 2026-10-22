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22.10.2026 14:02

Μητσοτάκης με πρίγκιπα διάδοχο των ΗΑΕ: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις

22.10.2026 14:02
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Η βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και ΗΑΕ, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων και της επενδυτικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ενίσχυση της θετικής δυναμικής των επενδύσεων των ΗΑΕ στην Ελλάδα, καθώς έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος άμεσων επενδύσεων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία, που είχε τεθεί το 2022 με τη Στρατηγική Συμφωνία Επενδυτικής Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων και το κρατικό επενδυτικό ταμείο ADQ των ΗΑΕ, ενώ εξετάστηκαν και οι προοπτικές ενίσχυσης των επενδύσεων και της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και των εφαρμογών της, των υποδομών και της άμυνας.

Υποδεχόμενος τον πρίγκιπα διάδοχο, ο Κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «έρχεστε σε μία περίοδο μεγάλης περιφερειακής αναταραχής, αλλά πιστεύω ότι ακριβώς σε τέτοιες στιγμές πρέπει να ενισχύουμε τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις που έχουν αποφέρει απτά αποτελέσματα. Η σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι μια σχέση την οποία προσωπικά εκτιμώ ιδιαίτερα. Και είμαι ευγνώμων που μας δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την επίσκεψή σας για να την ενισχύσουμε περαιτέρω».

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την υπογραφή πολύ σημαντικών επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ εταιρειών των χωρών μας και σημείωσε ότι η επίσκεψη «αποτελεί όμως και μία ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό των εξελίξεων στην περιοχή και να συζητήσουμε πώς οι δύο χώρες μας μπορούν να συνεργαστούν ως πυλώνες σταθερότητας, με στόχο ένα πιο ειρηνικό μέλλον που τελικά θα ωφελήσει όχι μόνο τις χώρες μας, αλλά και την περιοχή στο σύνολό της».

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