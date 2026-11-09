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ΚΟΣΜΟΣ

09.11.2026 23:13

Τσάρλι Κερκ: Τον Ιούλιο του 2028 η δίκη του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του

09.11.2026 23:13
robinson_kirk

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Για τις αρχές Ιουλίου του 2028 ορίστηκε η δίκη του 23χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ τον Σεπτέμβριο του 2025. Η απόφαση ελήφθη τη Δευτέρα (9/11) από δικαστήριο της Γιούτα, έπειτα από διαφωνίες για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας, με την υπεράσπιση να ζητά περισσότερο χρόνο προετοιμασίας και την οικογένεια του θύματος να πιέζει για επίσπευση.

Ο δικαστής Τόνι Γκραφ όρισε την έναρξη επιλογής των ενόρκων για τις 21 Ιουνίου 2028, ενώ η δίκη θα διεξαχθεί στο Πρόβο της Γιούτα. Ο Ρόμπινσον, που έχει δηλώσει αθώος, αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, για την οποία προβλέπεται ακόμη και η θανατική ποινή.

Η αντιπαράθεση για το χρονοδιάγραμμα

Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου είχαν ζητήσει η δίκη να ξεκινήσει το 2029, επικαλούμενοι τον μεγάλο όγκο αποδεικτικού υλικού, που περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες αρχεία, αλλά και την ανάγκη διερεύνησης του προσωπικού ιστορικού του για πιθανά ελαφρυντικά στοιχεία.

Η υπεράσπιση εκτιμά ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έξι έως επτά μήνες, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της, εξαιτίας της εκτεταμένης δημοσιότητας.

Αντίθετα, οι εισαγγελείς δήλωναν έτοιμοι για έναρξη τον Οκτώβριο του 2027, προτείνοντας τελικά τον Ιανουάριο του 2028 ώστε να αποφευχθούν διακοπές λόγω των εορτών. Υπολογίζουν τη διάρκεια της δίκης σε περίπου 17 εβδομάδες.

Η Έρικα Κερκ, χήρα του ακτιβιστή, είχε ζητήσει την έναρξη της διαδικασίας ήδη από τον Οκτώβριο του 2027. Ο δικηγόρος της, Τζέφρι Νάιμαν, υποστήριξε ότι μια πολυετής καθυστέρηση θα παραβίαζε τα δικαιώματά της βάσει της νομοθεσίας της Γιούτα και θα επιβάρυνε περαιτέρω την οικογένεια.

Στην υπόθεση παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον Οκτώβριο επέκρινε δημόσια τον δικαστή για τις καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι η δίκη θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μέσα σε έναν μήνα και όχι έπειτα από τρία χρόνια.

Η δολοφονία και τα στοιχεία της δικογραφίας

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, παρουσία χιλιάδων ανθρώπων. Ήταν συνιδρυτής της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA και γνωστός υποστηρικτής του Τραμπ.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Ρόμπινσον φέρεται να πυροβόλησε από την οροφή κτιρίου του πανεπιστημίου, έχοντας στοχοποιήσει τον ακτιβιστή λόγω των πολιτικών του απόψεων, ιδιαίτερα των θέσεών του για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.

Ο κατηγορούμενος παραδόθηκε στις αρχές μετά την επίθεση. Εκτός από την ανθρωποκτονία, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρακώλυση της Δικαιοσύνης και επηρεασμό μαρτύρων, καθώς φέρεται να προσπάθησε να πείσει τον συγκάτοικό του να μη συνεργαστεί με την αστυνομία και να διαγράψει μηνύματα.

Στα στοιχεία που επικαλούνται οι εισαγγελείς περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές συνομιλίες, βίντεο από κάμερες ασφαλείας και εγκληματολογικά ευρήματα. Οι αρχές αναφέρονται επίσης σε επιγραφή πολιτικού περιεχομένου πάνω σε σφαίρα που βρέθηκε στο όπλο και σε μήνυμα που αποδίδουν στον Ρόμπινσον, στο οποίο φέρεται να εξέφραζε την αντιπάθειά του προς τον Κερκ.

Κατά την προκαταρκτική διαδικασία του Ιουλίου παρουσιάστηκε βιντεοσκοπημένη κατάθεση του Λανς Τουίγκς, πρώην συγκατοίκου και συντρόφου του κατηγορουμένου, σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπινσον είχε εκφράσει μεταμέλεια για τον πυροβολισμό.

Η υπεράσπιση αμφισβητεί την ερμηνεία της εισαγγελίας για το κίνητρο, καθώς και την αξιοπιστία ορισμένων ευρημάτων, μεταξύ των οποίων ίχνη DNA σε πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από πυροβόλο όπλο.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, ο δικαστής έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να παραπεμφθεί ο Ρόμπινσον σε δίκη για όλες τις κατηγορίες, χωρίς η απόφαση αυτή να προδικάζει την ενοχή του.

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