Θεσσαλονίκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες ο Δήμος Δέλτα μετά τις καταστροφές από τις βροχοπτώσεις

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Σημαντικές ζημιές σε υποδομές και δημοτικές εγκαταστάσεις προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη στις 3 Νοεμβρίου 2026, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η κήρυξή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η σχετική απόφαση υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και θα παραμείνει σε ισχύ για τρεις μήνες, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2027.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, το συγκεκριμένο καθεστώς διευκολύνει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποκατάσταση των ζημιών και τη διαχείριση των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στο επίκεντρο των ενεργειών βρίσκονται η αποκατάσταση των υποδομών, η διασφάλιση της προστασίας των πολιτών και η επιστροφή στην ομαλή λειτουργία των δημοτικών εγκαταστάσεων.

Η δημοτική αρχή σημειώνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ προχωρά ο προγραμματισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων, με τη χρήση των διαθέσιμων θεσμικών και χρηματοδοτικών εργαλείων.

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