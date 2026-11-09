Αργεντινή: Ο πάπας Λέων συνάντησε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς κληρικούς

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Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ συνάντησε τη Δευτέρα, 9/11, πέντε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς κληρικούς στο Μπουένος Άιρες, κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στην Αργεντινή, όπως ενημέρωσε το Βατικανό.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πραγματοποιεί περιοδεία σε τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λέων συναντά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς σε ταξίδι του στο εξωτερικό, καθώς στόχος του είναι να συμβάλει στην αποκατάσταση της εικόνας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που έχει πληγεί από τέτοια σκάνδαλα.

Η σημερινή συνάντηση διήρκεσε πάνω από μια ώρα, σύμφωνα με το Βατικανό. «Ο πάπας συνομίλησε ξεχωριστά με τον καθένα, ακούγοντας τις αφηγήσεις τους, τις επώδυνες προσωπικές ιστορίες τους και τις προτάσεις τους για ενίσχυση των οδών ίασης στους κόλπους της Εκκλησίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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