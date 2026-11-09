Ο Χέγκσεθ για την πιθανή καθαίρεσή του: «Δεν ανησυχούμε για αυτό»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ υποβάθμισε σήμερα τον κίνδυνο παραπομπής του με το ερώτημα της καθαίρεσης, υπογραμμίζοντας πως είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του ως επικεφαλής του Πενταγώνου.
«Δεν ανησυχούμε για αυτό», είπε ο Χέγκσεθ όταν ρωτήθηκε εάν είχε επαρκή στήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους προκειμένου να απορριφθούν οι κατηγορίες σε βάρος του.
Οι δηλώσεις του Χέγκσεθ έγιναν την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι επιχειρεί να επισπεύσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων επί της πρότασης για παραπομπή του υπουργού.
Διαβάστε επίσης
Σκληρή γλώσσα Μπάιντεν για Τραμπ: «Η 6η Ιανουαρίου θα πρέπει να τον ακολουθεί μέχρι τον τάφο του» – Τα απομνημονεύματα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ
Έχουν και οι Μακρόν βάσανα: Μηνύουν προσωπικά την ακροδεξιά podcaster Κάντας Όουενς στο Τενεσί που επιμένει ότι η Μπριζίτ είναι άνδρας
Με το ζόρι πρωθυπουργός: Ο Νετανιάχου επιμένει να σχηματιστεί κυβέρνηση στo Ισραήλ υπό την ηγεσία του, παρά την εντολή στον Άιζενκοτ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.