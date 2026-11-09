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09.11.2026 20:24

Έχουν και οι Μακρόν βάσανα: Μηνύουν προσωπικά την ακροδεξιά podcaster Κάντας Όουενς στο Τενεσί που επιμένει ότι η Μπριζίτ είναι άνδρας

09.11.2026 20:24
macron gyalia brizit – new

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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, κατέθεσαν αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της Κάντας Όουενς στην πολιτεία καταγωγής της ακροδεξιάς podcaster, το Τενεσί.

Η νέα νομική κίνηση είναι η τελευταία εξέλιξη σε μια εκτεταμένη νομική υπόθεση που έχουν κινήσει οι Μακρόν, αφότου η podcaster ισχυρίστηκε ψευδώς σε πολλά επεισόδια του podcast της «Candace» ότι η Μπριζίτ είναι τρανς άνδρας.

Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υπέβαλε για πρώτη φορά αγωγή για δυσφήμιση κατά της Όουενς και των δύο εταιρειών μέσων ενημέρωσης με τα οποία συνεργάζεται, τον Ιούλιο του 2025 στο Ντέλαγουερ, όπου είναι εγγεγραμμένες οι επιχειρήσεις της. Ωστόσο, δικαστήριο του Ντέλαγουερ τον περασμένο μήνα περιόρισε την έκταση της καταγγελίας, αποφασίζοντας ότι έχει δικαιοδοσία μόνο επί των εταιρειών της Όουενς στην πολιτεία.

Ένας εκπρόσωπος της νομικής ομάδας των Μακρόν επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι η μήνυση στο Τενεσί ήταν αυθεντική, αφότου εμφανίστηκε σε νομικές βάσεις δεδομένων, όπου φέρει ημερομηνία 4 Νοεμβρίου.

Στη νέα καταγγελία, η νομική ομάδα των Μακρόν τεκμηριώνει περαιτέρω αυτό που περιγράφουν ως «αλλόκοτες, δυσφημιστικές και απίθανες μυθοπλασίες» που δημοσίευσε η Όουενς. Το έγγραφο, έκτασης 409 σελίδων, ισχυρίζεται ότι υπάρχουν οικονομικά και ιδεολογικά κίνητρα πίσω από το έργο της Όουενς.

«Συνέχισε να χρησιμοποιεί το podcast της για να επεκτείνει τα ψέματά της για τους Μακρόν, να πουλάει εμπορεύματα που κοροϊδεύουν τους Μακρόν και να συλλέγει δωρεές με βάση τα “ρεπορτάζ” της για τους Μακρόν», αναφέρει η καταγγελία.

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Έχουν και οι Μακρόν βάσανα: Μηνύουν προσωπικά την ακροδεξιά podcaster Κάντας Όουενς στο Τενεσί που επιμένει ότι η Μπριζίτ είναι άνδρας

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