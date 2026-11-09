Χάος στο Ντόρτμουντ για προσφορά σε ντονέρ – Εισβολή εκατοντάδων στο κατάστημα, το πλήθος επιτέθηκε στην αστυνομία (Video)

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Η αστυνομία κλήθηκε σε ένα κατάστημα με ντονέρ κεμπάπ στο Ντόρτμουντ της δυτικής Γερμανίας την Κυριακή, αφού εκατοντάδες πελάτες εισέβαλαν στο κατάστημα με την ελπίδα να εξασφαλίσουν μια μερίδα σε μια τιμή εξαιρετικά χαμηλή.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία αφού κατακλύστηκε από το πλήθος που συγκεντρώθηκε για τα εγκαίνιά του.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, παρευρέθηκαν περίπου 1.000 άτομα. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο αριθμός ήταν περίπου 300.

Stadtbild Dortmund, wenn ein Dönerladen mit 1-€-Döner eröffnet https://t.co/KXfqtTvTy1 — ColdJack (@TheColdJack) November 9, 2026

Ο ιδιοκτήτης είχε διαφημίσει εκ των προτέρων την προσφορά του για κεμπάπ αξίας 1 ευρώ. Η μέση τιμή ενός ντονέρ -μαριναρισμένο κρέας ψημένο σε σούβλα, κομμένο σε φέτες και σερβιρισμένο με σαλάτα σε θήκες μέσα σε ζεστό ψωμί ή τυλιχτά – είναι συνήθως περίπου 7,50 έως 9 ευρώ.

🇩🇪 In #Dortmund, Germany The Döner for €1 offer ended in clashes with police officers and riots. The owner of the new kebab shop announced that on the first day, a doner kebab would cost only €1. After the establishment opened, the crowd attempted to storm it. A police patrol called for reinforcements, and only then was the situation brought under control. November 9, 2026

Μέχρι περίπου το 2020, η τιμή κυμαινόταν μεταξύ 3,50 και 4 ευρώ. Η απότομη αύξηση, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο υψηλότερο κόστος ενέργειας και τροφίμων, έχει μετατρέψει το πιο δημοφιλές fast food της Γερμανίας – το οποίο σερβίρεται περισσότερες από 1,3 δισεκατομμύρια φορές τον χρόνο – σε ένα απτό καθημερινό σύμβολο των επιπτώσεων του πληθωρισμού.

Ο ιδιοκτήτης προσέλαβε ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας για να επιβλέπουν τα εγκαίνια, αλλά αφού γρήγορα κατακλύστηκαν από το πλήθος, αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία όταν η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Οι αστυνομικοί δέχτηκαν επιθέσεις με μπουκάλια, πέτρες, πυροτεχνήματα, ένα ηλεκτρικό σκούτερ και μια καρέκλα, δήλωσε εκπρόσωπος. Κλήθηκαν ενισχύσεις, περίπου 100 αστυνομικοί στο έδαφος και ένα ελικόπτερο.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ντόρτμουντ, Τιμ Φρόμεγιερ, καταδίκασε το περιστατικό σε ανακοίνωσή του. «Όποιος χρησιμοποιεί βία, σε αυτήν την περίπτωση για άλλη μια φορά εναντίον αστυνομικών, δεν είναι νέος που αναζητά την περιπέτεια ή ταραχοποιός, αλλά εγκληματίας», είπε.

Κατηγόρησε ορισμένους συμμετέχοντες ότι είχαν επιτεθεί στην αστυνομία από την αρχή, περιγράφοντας το ως μέρος ενός μοτίβου συμπεριφοράς που παρατηρήθηκε πρόσφατα σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις.

🇩🇪 ALLEMAGNE : UN DÖNER À 1 €, UNE ÉMEUTE ET UN HÉLICOPTÈRE ! Dimanche à Dortmund, l’inauguration d’un kebab tourne à l’émeute. Des centaines de jeunes affluent. La police intervient. Elle essuie des jets de pierres, de projectiles pyrotechniques et même d’une trottinette électrique. Bilan : importants renforts policiers, hélicoptère, véhicule endommagé, arme d’alarme saisie et établissement fermé. Le plus sidérant ? Tout cela pour une promotion à 1 €. Quand l’ouverture d’un simple kebab se transforme en opération de maintien de l’ordre, il devient difficile de parler d’un banal incident. Ce n’est pas le prix du döner qui est inquiétant. C’est qu’une poignée d’individus se permette de défier aussi ouvertement la police. Une société développée ne se juge pas seulement à sa puissance économique, mais aussi à sa capacité à faire respecter les règles les plus élémentaires. Source : police de Dortmund, 08/11/2026 https://t.co/GFIZ1GRFVn 🎥 Images : BILD November 9, 2026

Αρκετά άτομα συνελήφθησαν. Σε έναν βρέθηκε ένα πιστόλι με άσφαιρο φυσίγγιο στην κατοχή του. Αρκετά άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διατάραξη κοινής ησυχίας, πρόκληση ζημιών σε περιουσία και προσβολή.

Η αστυνομία δεν ανέφερε εάν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, ο οποίος είπε ότι θα δωρίσει τα υπόλοιπα κεμπάπ σε μια φιλανθρωπική οργάνωση για τους άστεγους στην πόλη.

Το ντονέρ θεωρείται μια ιστορία επιτυχίας μεταναστών, καθώς έχει μετατραπεί σε σνακ σε πίτα από Τούρκους γκασταρμπάιτερ ή φιλοξενούμενους εργάτες στο Δυτικό Βερολίνο πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

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