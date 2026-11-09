search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 20:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2026 20:07

Χάος στο Ντόρτμουντ για προσφορά σε ντονέρ – Εισβολή εκατοντάδων στο κατάστημα, το πλήθος επιτέθηκε στην αστυνομία (Video)

09.11.2026 20:07
doner kebab 77- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η αστυνομία κλήθηκε σε ένα κατάστημα με ντονέρ κεμπάπ στο Ντόρτμουντ της δυτικής Γερμανίας την Κυριακή, αφού εκατοντάδες πελάτες εισέβαλαν στο κατάστημα με την ελπίδα να εξασφαλίσουν μια μερίδα σε μια τιμή εξαιρετικά χαμηλή.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία αφού κατακλύστηκε από το πλήθος που συγκεντρώθηκε για τα εγκαίνιά του.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, παρευρέθηκαν περίπου 1.000 άτομα. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο αριθμός ήταν περίπου 300.

Ο ιδιοκτήτης είχε διαφημίσει εκ των προτέρων την προσφορά του για κεμπάπ αξίας 1 ευρώ. Η μέση τιμή ενός ντονέρ -μαριναρισμένο κρέας ψημένο σε σούβλα, κομμένο σε φέτες και σερβιρισμένο με σαλάτα σε θήκες μέσα σε ζεστό ψωμί ή τυλιχτά – είναι συνήθως περίπου 7,50 έως 9 ευρώ.

Μέχρι περίπου το 2020, η τιμή κυμαινόταν μεταξύ 3,50 και 4 ευρώ. Η απότομη αύξηση, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο υψηλότερο κόστος ενέργειας και τροφίμων, έχει μετατρέψει το πιο δημοφιλές fast food της Γερμανίας – το οποίο σερβίρεται περισσότερες από 1,3 δισεκατομμύρια φορές τον χρόνο – σε ένα απτό καθημερινό σύμβολο των επιπτώσεων του πληθωρισμού.

Ο ιδιοκτήτης προσέλαβε ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας για να επιβλέπουν τα εγκαίνια, αλλά αφού γρήγορα κατακλύστηκαν από το πλήθος, αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία όταν η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Οι αστυνομικοί δέχτηκαν επιθέσεις με μπουκάλια, πέτρες, πυροτεχνήματα, ένα ηλεκτρικό σκούτερ και μια καρέκλα, δήλωσε εκπρόσωπος. Κλήθηκαν ενισχύσεις, περίπου 100 αστυνομικοί στο έδαφος και ένα ελικόπτερο.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ντόρτμουντ, Τιμ Φρόμεγιερ, καταδίκασε το περιστατικό σε ανακοίνωσή του. «Όποιος χρησιμοποιεί βία, σε αυτήν την περίπτωση για άλλη μια φορά εναντίον αστυνομικών, δεν είναι νέος που αναζητά την περιπέτεια ή ταραχοποιός, αλλά εγκληματίας», είπε.

Κατηγόρησε ορισμένους συμμετέχοντες ότι είχαν επιτεθεί στην αστυνομία από την αρχή, περιγράφοντας το ως μέρος ενός μοτίβου συμπεριφοράς που παρατηρήθηκε πρόσφατα σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις.

Αρκετά άτομα συνελήφθησαν. Σε έναν βρέθηκε ένα πιστόλι με άσφαιρο φυσίγγιο στην κατοχή του. Αρκετά άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διατάραξη κοινής ησυχίας, πρόκληση ζημιών σε περιουσία και προσβολή.

Η αστυνομία δεν ανέφερε εάν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, ο οποίος είπε ότι θα δωρίσει τα υπόλοιπα κεμπάπ σε μια φιλανθρωπική οργάνωση για τους άστεγους στην πόλη.

Το ντονέρ θεωρείται μια ιστορία επιτυχίας μεταναστών, καθώς έχει μετατραπεί σε σνακ σε πίτα από Τούρκους γκασταρμπάιτερ ή φιλοξενούμενους εργάτες στο Δυτικό Βερολίνο πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Ίλζε Άιγκνερ: Ποια είναι η υποψήφια ομοσπονδιακή πρόεδρος που πρότεινε ο Μερτς – Η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα και με… ένσημα χειρωνακτικής εργασίας

Τραγικός ο απολογισμός της φονικής έκρηξης σε εργοστάσιο χάλυβα στην Τουρκία: Τουλάχιστον 16 νεκροί και 14 τραυματίες, έρευνες για εγκλωβισμένους (Video)

Κύπρος: Στα 20 τρισ. κυβικά πόδια τα αποθέματα φυσικού αερίου – Πότε ξεκινά η παραγωγή από τον «Κρόνο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
macron gyalia brizit – new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχουν και οι Μακρόν βάσανα: Μηνύουν προσωπικά την ακροδεξιά podcaster Κάντας Όουενς στο Τενεσί που επιμένει ότι η Μπριζίτ είναι άνδρας

kikloma-forodiafygi-123
ΕΛΛΑΔΑ

Kύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστας στη δικογραφία – Από Καφέ, Βάλλα, Κανακούδη μέχρι Λιαδέλη

netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Με το ζόρι πρωθυπουργός: Ο Νετανιάχου επιμένει να σχηματιστεί κυβέρνηση στo Ισραήλ υπό την ηγεσία του, παρά την εντολή στον Άιζενκοτ

blueStar1
ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για στο Blue Star 1 – Αναχωρεί για τον προορισμό του

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

«Πονάω, έχω πάθει σοκ»: Τι λέει η μητέρα του βρέφους που πέθανε μετά τον κατ’ οίκον τοκετό στη Νέα Φιλαδέλφεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία - «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

giamali–new
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

mousoulmanos-psaras-rodos-4
ΕΛΛΑΔΑ

Ο μουσουλμάνος ψαράς στη Ρόδο που επί 40 χρόνια προσφέρει ψάρια στις χριστιανικές γιορτές

petilon-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές για να αποδείξω την αθωότητά μου» - Οι οκτώ εταιρείες στο όνομά του και τα χρέη των 595.976 ευρώ (video)

4108697.jpg

Ρηματικές διακοινώσεις: Τι είναι, ποια η βαρύτητά τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 20:27
macron gyalia brizit – new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχουν και οι Μακρόν βάσανα: Μηνύουν προσωπικά την ακροδεξιά podcaster Κάντας Όουενς στο Τενεσί που επιμένει ότι η Μπριζίτ είναι άνδρας

kikloma-forodiafygi-123
ΕΛΛΑΔΑ

Kύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστας στη δικογραφία – Από Καφέ, Βάλλα, Κανακούδη μέχρι Λιαδέλη

netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Με το ζόρι πρωθυπουργός: Ο Νετανιάχου επιμένει να σχηματιστεί κυβέρνηση στo Ισραήλ υπό την ηγεσία του, παρά την εντολή στον Άιζενκοτ

1 / 3