Στη δίνη ενός κατασκοπευτικού σκανδάλου ο ισχυρός άνδρας της Nvidia – Μπορεί ο Τζένσεν Χουάνγκ να επιβιώσει;

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Η θέση του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, κρέμεται από μια κλωστή, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα για ένα σκάνδαλο που απειλεί να προκαλέσει τριγμούς σε έναν από τους ισχυρότερους ομίλους τεχνολογίας παγκοσμίως.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας που συνίδρυσε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές πιέσεις, μετά την παραδοχή του ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που φέρεται να είναι στέλεχος μεγάλου πελάτη της Nvidia. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται επίσης να βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών Αμερικανών αξιωματούχων για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους επενδυτές και στους συμμάχους της εταιρείας στη βιομηχανία της τεχνολογίας. Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν περισσότερο από 5% στις συναλλαγές της Δευτέρας, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει ήδη ευρύτερες πιέσεις λόγω της αναταραχής στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης.

Η σημασία της υπόθεσης ξεπερνά κατά πολύ την προσωπική ζωή του διευθύνοντος συμβούλου. Εάν αποδειχθεί ότι διακυβεύτηκαν ευαίσθητες πληροφορίες, οι συνέπειες θα μπορούσαν να αγγίξουν ακόμη και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η Nvidia και ο άνθρωπος που ταυτίζεται με την εταιρεία

Η Nvidia βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Τα τσιπ της αποτέλεσαν βασικό συστατικό για την ανάπτυξη εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, ενώ σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο επενδύσεων ύψους περίπου 1 τρισ. δολαρίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους.

Ο Χουάνγκ έχει προσωπικά στηρίξει επενδύσεις και χρηματοδοτικές εγγυήσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης και παρόχους κέντρων δεδομένων. Παράλληλα, έχει ασκήσει πιέσεις στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για χαλάρωση των κανονισμών που διέπουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η επιρροή του είναι τόσο μεγάλη ώστε αναλυτές της Bernstein περιγράφουν τη σχέση του με την εταιρεία ως σχεδόν απόλυτη: «Η Nvidia δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία και ο Τζένσεν δεν είναι ένας συνηθισμένος CEO. Είναι ο ίδιος η Nvidia».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Σον Μαγκουάιρ, εταίρος της Sequoia Capital, ενός από τους πρώτους επενδυτές της Nvidia, υποστήριξε ότι ο Χουάνγκ είναι αναντικατάστατος για την αμερικανική ηγεμονία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η έρευνα του διοικητικού συμβουλίου και το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα προχωρήσει σε ανεξάρτητη διερεύνηση των καταγγελιών, συγκροτώντας ειδική επιτροπή από μέλη του, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων.

Η έρευνα αναμένεται να συντονιστεί από τον Στίβεν Νιλ, πρώην επικεφαλής της δικηγορικής εταιρείας Cooley και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia από το 2019.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία υπογράμμισε ότι προτεραιότητά της είναι η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι διακυβεύτηκαν κρατικά συμφέροντα ή εταιρικά μυστικά.

Ωστόσο, η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Χουάνγκ να εμφανιστεί ενώπιον επιτροπών του Κογκρέσου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Ένας διαχειριστής κεφαλαίων με σημαντική συμμετοχή στη Nvidia εκτίμησε ότι η πιθανή διαρροή πληροφοριών θα είχε πολύ σοβαρότερες συνέπειες από την ίδια την εξωσυζυγική σχέση.

Ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει;

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τη Nvidia είναι ότι δεν διαθέτει σαφές και δημόσια προσδιορισμένο σχέδιο διαδοχής του διευθύνοντος συμβούλου της.

Σε αντίθεση με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς, οι ετήσιες εκθέσεις και τα έγγραφα εταιρικής διακυβέρνησης της Nvidia δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντικατάσταση του CEO, ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο Χουάνγκ έχει περισσότερους από 60 άμεσους υφισταμένους, γεγονός που, σύμφωνα με πρόσφατες εταιρικές αναφορές, δημιουργεί μια δεξαμενή πιθανών μελλοντικών στελεχών.

Στον στενό διοικητικό πυρήνα της εταιρείας περιλαμβάνονται:

Κολέτ Κρες , οικονομική διευθύντρια.

, οικονομική διευθύντρια. Ντέμπορα Σόκουιστ , επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών.

, επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών. Τιμ Τέτερ, γενικός νομικός σύμβουλος.

Ο τελευταίος έχει αναδειχθεί σε έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Χουάνγκ, ενώ έχει αναλάβει και επαφές με την Ουάσιγκτον για ζητήματα περιορισμών στις εξαγωγές.

Παράλληλα, ο Τζέι Πούρι, στενός συνεργάτης του Χουάνγκ και επικεφαλής των διεθνών πωλήσεων, αποχώρησε τον Αύγουστο και αντικαταστάθηκε από τον Νικ Πάρκερ, πρώην στέλεχος της Microsoft.

Η ισχυρή θέση του Χουάνγκ, αλλά και το ευάλωτο σημείο της Nvidia

Παρά την τεράστια επιρροή του, ο Χουάνγκ κατέχει μόλις το 3,6% των μετοχών της Nvidia. Ωστόσο, είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της εταιρείας, με το μερίδιό του να αποτιμάται σε περισσότερα από 150 δισ. δολάρια.

Σε αντίθεση με άλλους ιδρυτές τεχνολογικών κολοσσών, όπως ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta και οι Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν της Google, δεν διαθέτει ειδικά δικαιώματα ψήφου που θα του επέτρεπαν να διατηρήσει τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου απέναντι σε ενδεχόμενη προσπάθεια απομάκρυνσής του.

Το πρόβλημα για τη Nvidia είναι βαθύτερο από μια πιθανή αλλαγή προσώπου στην κορυφή. Ο Χουάνγκ έχει αναλάβει προσωπικά πολλαπλούς ρόλους, από την ανάπτυξη προϊόντων και τις πωλήσεις μέχρι τη στρατηγική και το μάρκετινγκ.

Σύμφωνα με πρόσφατες βιογραφίες του και βιβλία για την εταιρεία, η ηγεσία του αποτελεί ταυτόχρονα το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά και ένα πιθανό σημείο αστοχίας για τη Nvidia.

Η εταιρεία απασχολεί περίπου 42.000 εργαζομένους, με τον καθένα να αντιστοιχεί σε περισσότερα από 7 εκατ. δολάρια ετήσιων εσόδων κατά μέσο όρο. Πρόκειται για εξαιρετικά υψηλή παραγωγικότητα, η οποία συνδέεται και με το μοντέλο διοίκησης που έχει οικοδομήσει ο Χουάνγκ.

Οι προσωπικές αποκαλύψεις και η εταιρική δεοντολογία

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει αναστάτωση και στο εσωτερικό της εταιρείας. Η κόρη του Χουάνγκ, Μάντισον Χουάνγκ, η οποία εργάζεται στο τμήμα μάρκετινγκ προϊόντων της Nvidia και έχει αποκτήσει αυξημένη παρουσία σε εταιρικές εκδηλώσεις, ακύρωσε προγραμματισμένη εμφάνισή της σε εκδήλωση στη Νότια Κορέα τη Δευτέρα.

Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας, ο οποίος απαιτεί από τα ανώτατα στελέχη να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο ακεραιότητας, ηθικής συμπεριφοράς και εντιμότητας.

Η νομοθεσία της πολιτείας του Ντέλαγουερ, όπου είναι εγγεγραμμένη η Nvidia, προβλέπει επίσης συγκεκριμένες υποχρεώσεις πίστης και επιμέλειας για τα εταιρικά στελέχη.

Ο Χουάνγκ, πάντως, δεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει τη θέση του.

Το βασικό ερώτημα παραμένει εάν το διοικητικό συμβούλιο θα θεωρήσει ότι η προσωπική συμπεριφορά του CEO και οι πιθανές επιπτώσεις της στην εταιρεία συνιστούν λόγο απομάκρυνσής του.

Στο μεταξύ, οι υποστηρικτές του στη Silicon Valley υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνσή του θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην αμερικανική βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σον Μαγκουάιρ της Sequoia Capital, ο Χουάνγκ θα έπρεπε να είχε επιδείξει καλύτερη κρίση, αλλά δεν θα πρέπει να καταστραφεί η αμερικανική βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης επειδή, όπως υποστήριξε, η Κίνα ενδέχεται να πέτυχε μια επιχείρηση κατασκοπείας.

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