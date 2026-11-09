«Πονάω, έχω πάθει σοκ»: Τι λέει η μητέρα του βρέφους που πέθανε μετά τον κατ’ οίκον τοκετό στη Νέα Φιλαδέλφεια

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Η 30χρονη μητέρα του βρέφους που πέθανε λίγες ώρες μετά τον κατ’ οίκον τοκετό στη Νέα Φιλαδέλφεια μίλησε αποκλειστικά στο «Live News», περιγράφοντας τη συναισθηματική της κατάσταση μετά την τραγική απώλεια. Όπως υποστήριξε, το παιδί γεννήθηκε υγιές και ο θάνατός του ήταν μια απρόσμενη εξέλιξη που της έχει προκαλέσει σοκ.

Ο τοκετός πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με τη συνδρομή 57χρονης μαίας, χωρίς η γυναίκα να μεταβεί σε μαιευτήριο. Το νεογέννητο θήλασε μετά τη γέννησή του, όμως λίγες ώρες αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι δεν ανέπνεε. Ακολούθησε η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς να καταφέρουν να το επαναφέρουν.

Τι συνέβη τις ώρες μετά τη γέννηση

Η αστυνομική ενημέρωση για τον τοκετό αναφέρει ότι το βρέφος γεννήθηκε ζωντανό, χωρίς ωστόσο να κλάψει αμέσως, ενώ ο ομφάλιος λώρος ήταν τυλιγμένος γύρω από το σώμα του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «Περί τις 03:00 άπαντες κοιμήθηκαν, εκτός της μητέρας, η οποία και περί την 06:20 διαπίστωσε ότι το βρέφος δεν ανέπνεε».

Οι γονείς αναφέρουν ότι κάλεσαν ασθενοφόρο μόλις αντιλήφθηκαν πως το μωρό είχε σταματήσει να αναπνέει. Η 57χρονη μαία, ωστόσο, δεν ακολούθησε την οικογένεια στο νοσοκομείο.

Στην ένορκη κατάθεσή της στις Αρχές, η μαία περιέγραψε όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του τοκετού, υποστηρίζοντας ότι η κλινική εικόνα του νεογέννητου παρέμενε φυσιολογική σε όλη τη διαδικασία.

Το πρώτο παιδί της 30χρονης είχε γεννηθεί σε μαιευτήριο, ενώ το δεύτερο στο σπίτι. Την ίδια επιλογή έκανε και για το τρίτο της παιδί, ζητώντας και πάλι τη βοήθεια της συγκεκριμένης μαίας. Μετά τον θάνατο του βρέφους, η ίδια διεκομίσθη σε κατάσταση σοκ σε μαιευτική κλινική στη Νέα Ιωνία.

«Το παιδάκι μου γεννήθηκε υγιές – Δεν έχω ιδέα τι έγινε»

Στις δηλώσεις της, η 30χρονη επέμεινε ότι το νεογέννητο δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κατά τον τοκετό.

«Έχω στεναχωρηθεί πολύ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το παιδάκι μου γεννήθηκε εντελώς υγιές και ό,τι έγινε ήταν ξαφνικό. Το ένα το ψέμα ήταν ότι το παιδί εμφάνισε αναπνευστική δυσχέρεια στη γέννα και ότι δεν πήγε στο νοσοκομείο, το οποίο δεν ισχύει. Γράφανε ότι εγώ αιμορραγούσα χωρίς να αιμορραγώ», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε και όσα βιώνει μετά την απώλεια του παιδιού της: «Νιώθω πάρα πολύ στεναχωρημένη. Πονάω αυτή τη στιγμή. Εγώ έπαθα σοκ. Μόνο αυτό ξέρω. Έχω πάθει σοκ. Δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο. Προφανώς. Αλλιώς, αν το περίμενα, θα ήμουν στο νοσοκομείο, δεν θα ήμουν στο σπίτι μου. Δεν έχω ιδέα τι έγινε».

Οι αναρτήσεις για τις ταυτότητες και τον εμβολιασμό

Συζητήσεις προκάλεσαν και παλαιότερες δημοσιεύσεις της 30χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες είχε εκφράσει τις απόψεις της για τις ψηφιακές ταυτότητες και τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.

Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκεται η επιλογή της να πραγματοποιήσει τον τοκετό στο σπίτι και όχι σε νοσοκομειακή μονάδα. Πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον αναφέρουν ότι η εγκυμοσύνη της παρακολουθούνταν κανονικά από γιατρό. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι οι θέσεις που είχε εκφράσει για τις νέες ταυτότητες και τους εμβολιασμούς δεν θα πρέπει να συσχετίζονται με τον θάνατο του βρέφους.

Σε μία από τις παλαιότερες αναρτήσεις της, η γυναίκα είχε εκφράσει φόβους ότι η σύνδεση των ψηφιακών ταυτοτήτων με τα κινητά τηλέφωνα θα μπορούσε να διευκολύνει την παρακολούθηση των πολιτών. Σε άλλη δημοσίευση είχε συνδέσει την πιθανή κατάργηση των μετρητών με τον κίνδυνο πλήρους ελέγχου των πολιτών μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες του κατ’ οίκον τοκετού

Οι Αρχές διερευνούν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, εξετάζοντας τόσο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η γέννα, όσο και τον χειρισμό της κατάστασης από τη μαία κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του βρέφους. Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στη γέννησή του και τη διαπίστωση ότι δεν ανέπνεε.

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