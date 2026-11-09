Από προποφόλη προκλήθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, τα ευρήματα της τοξικολογικής ανάλυσης

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Η μεγάλη ποσότητα προποφόλης φαίνεται ότι προκάλεσε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά μπορεί να συνέργησαν και άλλες ουσίες που είχε πάρει ο τραγουδιστής πριν τον θάνατο του.

Τα αποτελέσματα της ποσοτικής τοξικολογικής ανάλυσης, που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο του καθηγητή Κλινικής Τοξικολογίας και Φαρμακολογίας, Νικόλαου Ράικου στη Θεσσαλονίκη μεταβιβάστηκαν την Παρασκευή (6/11) στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Ο ιατροδικαστής Βασίλης Καλογήρου ζήτησε από το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης να γίνει πρόσθετη ανάλυση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η συμβολή κάθε ουσίας στον μηχανισμό θανάτου. Το συμπληρωματικό τοξικολογικό πόρισμα αναμένεται, μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες. Παράλληλα, εντός της επόμενης ημέρας αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης.

Μόλις ολοκληρωθούν οι αναλύσεις θα υπάρχουν περισσότερα δεδομένα για τη σύνταξη της πλήρους ιατροδικαστικής έκθεσης.

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