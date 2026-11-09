Βανδάλισαν το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στη Λάρισα (Photos)

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Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο που έχει στηθεί στην πλατεία ΟΣΕ της Λάρισας για τα 57 αδικοχαμένα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.
Στην πλάκα του μνημείου οι άγνωστοι δράστες χάραξαν άσχετα πράγματα και προκάλεσαν μικρής έκτασης ζημιές στον χώρο.
Η συγκεκριμένη αφιερωματική πλάκα τοποθετήθηκε στο σημείο πριν δυόμιση περίπου χρόνια, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το τραγικό συμβάν που σημάδεψε όλη την Ελλάδα και ιδιαιτέρως τη Λάρισα, καθώς η σύγκρουση των τρένων σημειώθηκε μετά την αναχώρηση της μιας αμαξοστοιχίας από τον σταθμό της Λάρισας, ενώ στην πόλη διεξάγεται και η πολυαναμενόμενη δίκη των Τεμπών.
Photos: onlarissa.gr
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