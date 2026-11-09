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09.11.2026 17:10

Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο χάλυβα στην Τουρκία: Δέκα νεκροί και τουλάχιστον τέσσερις εγκλωβισμένοι (Video)

09.11.2026 17:10
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  • Δέκα εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά, από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη.
  • Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Habaş, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρχουν τέσσερις εγκλωβισμένοι στο σημείο.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Νομαρχίας, το δυστύχημα συνέβη κατά τη διαδικασία χύτευσης υγρού χάλυβα, πιθανόν λόγω πτώσης γερανογέφυρας σε ηλεκτρική κάμινο.
  • Τέσσερις εισαγγελείς και ειδικός επιθεωρητής ανέλαβαν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών και των αιτιών που προκάλεσαν το περιστατικό στις εγκαταστάσεις.
  • Οι αρμόδιες μονάδες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών να επιβλέπει τον συντονισμό των δυνάμεων.

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Τους δέκα έφτασαν οι νεκροί  από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα της εταιρείας Habaş στην περιοχή Αλίαγα, στη Σμύρνη της Τουρκίας.

Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, με πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δέκα εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για τέσσερις εγκλωβισμένους. Παράλληλα, οι τραυματίες είναι 15 με τους τέσσερις να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας Σμύρνης, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών αναφέρουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διαδικασία χύτευσης υγρού χάλυβα. Ειδικότερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποκολλήθηκε γερανογέφυρα από την οροφή της εγκατάστασης και να έπεσε μέσα σε ηλεκτρική κάμινο τόξου, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη.

Οι τουρκικές αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για προκαταρκτική εκτίμηση, καθώς οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Τέσσερις εισαγγελείς έχουν κληθεί να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Μετά το περιστατικό, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτζί, δήλωσε: «Μια έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά σημειώθηκαν σε ένα εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη. Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, όλες οι αρμόδιες μονάδες μας συνεργάζονται συντονισμένα επί τόπου, πραγματοποιώντας αδιάκοπα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατάσβεσης και παρέμβασης».

«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu τη σφοδρότητα της έκρηξης.

«Το έδαφος σείστηκε. Ήταν πολύ έντονο. Ένιωθα σαν να μετατοπιζόταν ο φλοιός της γης από κάτω μας. Νόμιζα ότι ήταν σεισμός. Όταν κοίταξα το εργοστάσιο απέναντί μας, έβγαινε πυκνός μαύρος καπνός. Ήταν σαν το έδαφος να είχε κυριολεκτικά μετατοπιστεί από κάτω μας. Ξέσπασε φωτιά εκεί που ήταν η καμινάδα», ανέφερε ο Ντενίζ Ουλκέρ.

Ο υπουργός Εργασίας Βεντάτ Ισιχάν ανακοίνωσε τον ορισμό επικεφαλής επιθεωρητή για τη διερεύνηση του δυστυχήματος.

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