Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο χάλυβα στην Τουρκία: Δέκα νεκροί και τουλάχιστον τέσσερις εγκλωβισμένοι (Video)

Takeaways by to pontiki AI Δέκα εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά, από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη.

Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Habaş, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρχουν τέσσερις εγκλωβισμένοι στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Νομαρχίας, το δυστύχημα συνέβη κατά τη διαδικασία χύτευσης υγρού χάλυβα, πιθανόν λόγω πτώσης γερανογέφυρας σε ηλεκτρική κάμινο.

Τέσσερις εισαγγελείς και ειδικός επιθεωρητής ανέλαβαν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών και των αιτιών που προκάλεσαν το περιστατικό στις εγκαταστάσεις.

Οι αρμόδιες μονάδες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών να επιβλέπει τον συντονισμό των δυνάμεων.

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Τους δέκα έφτασαν οι νεκροί από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα της εταιρείας Habaş στην περιοχή Αλίαγα, στη Σμύρνη της Τουρκίας.



Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, με πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

🚨🇹🇷 FIRES STILL RAGE at Turkey's massive steel plant after a catastrophic explosion in Izmir province.



Thick black smoke is billowing over the industrial hub as firefighters and medical teams swarm the facility.



3 workers are confirmed dead and 15 injured with 3 reportedly in… November 9, 2026

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δέκα εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για τέσσερις εγκλωβισμένους. Παράλληλα, οι τραυματίες είναι 15 με τους τέσσερις να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

An explosion at a steel plant in western Izmir, Turkey, kills at least 10. pic.twitter.com/BjOwP01CR2 — World Source News (@Worldsource24) November 9, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας Σμύρνης, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών αναφέρουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διαδικασία χύτευσης υγρού χάλυβα. Ειδικότερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποκολλήθηκε γερανογέφυρα από την οροφή της εγκατάστασης και να έπεσε μέσα σε ηλεκτρική κάμινο τόξου, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη.

🇹🇷 | Al menos seis operarios murieron y más de diez resultaron heridos tras una fuerte explosión e incendio en la planta siderúrgica HABAŞ en Aliağa, Izmir. Los equipos de emergencia trabajan en el rescate de atrapados.

pic.twitter.com/kVae4nzQZu November 9, 2026

Οι τουρκικές αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για προκαταρκτική εκτίμηση, καθώς οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Τέσσερις εισαγγελείς έχουν κληθεί να ερευνήσουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

At least six people have been killed and 13 injured after an explosion and major fire at the HABAŞ iron and steel plant in Aliağa, western Turkey.



Authorities said the blast happened at around noon during liquid-steel casting, when an overhead crane is believed to have fallen… pic.twitter.com/gw0Eub4nGG November 9, 2026

Μετά το περιστατικό, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτζί, δήλωσε: «Μια έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά σημειώθηκαν σε ένα εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη. Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, όλες οι αρμόδιες μονάδες μας συνεργάζονται συντονισμένα επί τόπου, πραγματοποιώντας αδιάκοπα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κατάσβεσης και παρέμβασης».

#BREAKING: Six people were killed following an explosion at the Habas iron and steel plant, located in the Aliaga district of the Turkish city of Izmir. pic.twitter.com/vkrIhGqLFc — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) November 9, 2026

«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu τη σφοδρότητα της έκρηξης.

«Το έδαφος σείστηκε. Ήταν πολύ έντονο. Ένιωθα σαν να μετατοπιζόταν ο φλοιός της γης από κάτω μας. Νόμιζα ότι ήταν σεισμός. Όταν κοίταξα το εργοστάσιο απέναντί μας, έβγαινε πυκνός μαύρος καπνός. Ήταν σαν το έδαφος να είχε κυριολεκτικά μετατοπιστεί από κάτω μας. Ξέσπασε φωτιά εκεί που ήταν η καμινάδα», ανέφερε ο Ντενίζ Ουλκέρ.

At least six people have been killed and 13 injured after a powerful explosion tore through an iron and steel plant in Turkey's western Izmir province, sending thick plumes of smoke into the sky.



Rescuers are searching for eight people believed to be trapped beneath the rubble.… pic.twitter.com/dTzJg8EqAo — Global South World (@g_s_world) November 9, 2026

Ο υπουργός Εργασίας Βεντάτ Ισιχάν ανακοίνωσε τον ορισμό επικεφαλής επιθεωρητή για τη διερεύνηση του δυστυχήματος.

🇹🇷 A MASSIVE explosion ripped through a steel factory in western Turkey, triggering a major fire and sending thick clouds of smoke into the sky.



3 people have reportedly been killed, with 14 injured.



The blast occurred around midday at the HABAŞ Iron and Steel Factory in the… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 9, 2026

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