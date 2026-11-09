Μετρό Μοναστηράκι: Τέσσερις νεαροί ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 21χρονο μέσα στον σταθμό – Βίντεο-ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση

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Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι, όταν τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν σε έναν 21χρονο επιβάτη με σκοπό να τον ληστέψουν. Τρεις από τους εμπλεκόμενους έχουν συλληφθεί, ενώ ο τέταρτος, ένας 17χρονος, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Το ΕΡΤnews εξασφάλισε βίντεο από την άγρια επίθεση, αλλά και από το ανθρωποκυνηγητό που ακολούθησε μέσα στον σταθμό.

Η ληστεία έλαβε χώρα την Παρασκευή, 6/11, λίγο μετά τις 17:30. Τρεις νεαροί άνδρες και μία γυναίκα πλησίασαν τον 21χρονο και επιχείρησαν να του αφαιρέσουν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό, καθώς και την τσάντα του. Όταν εκείνος αντιστάθηκε, δέχθηκε διαδοχικά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές.

Οι δράστες τελικά άρπαξαν την αλυσίδα, την τσάντα, τη ζακέτα και το καπέλο του 21χρονου και στη συνέχεια εγκατέλειψαν το σημείο.

Το ανθρωποκυνηγητό μέσα στον σταθμό

Στον σταθμό βρίσκονταν αστυνομικοί που συμμετέχουν στο σχέδιο «Αριάδνη». Μόλις ενημερώθηκαν από τον 21χρονο για την επίθεση, ξεκίνησαν αμέσως έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Στο βίντεο καταγράφεται και η στιγμή που αστυνομικοί εντοπίζουν έναν από τους νεαρούς στην αποβάθρα, ενώ συνάδελφός τους καταδιώκει έναν δεύτερο στους διαδρόμους του Μετρό και τελικά τον ακινητοποιεί. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντοπίζουν και περνούν χειροπέδες στη γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στη ληστεία.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 18 έως 21 ετών, ενώ ο 17χρονος που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση έχει ταυτοποιηθεί και εξακολουθεί να αναζητείται. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του αυτοφώρου.

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