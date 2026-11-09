Τραγωδία δίχως τέλος τα ναυάγια μεταναστών στα ανοιχτά της Κρήτης: «Έπιναν θαλασσινό νερό ή καύσιμα για να κρατηθούν ζωντανοί»

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Τουλάχιστον 22 άτομα έχασαν τις ζωές τους σε δύο εικοσιτετράωρα σε ναυάγια στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων της Κρήτης.

Οι επιβαίνοντες έναντι 12.000 –16.000 δηνάριων Λιβύης ξεκίνησαν από το Τομπρούκ της Λιβύης για την Ελλάδα. Στην διαδρομή τους συνάντησαν θαλασσοταραχή, με συνέπεια να πέσουν ορισμένοι στη θάλασσα και να πνιγούν. Συνολικά διασώθηκαν 233 μετανάστες σε 5 επιχειρήσεις του Λιμενικού.

Οι 28 που διασώθηκαν το Σάββατο στους Καλούς Λιμένες ήταν σε άθλια κατάσταση, καθώς είχαν ξεμείνει για μέρες χωρίς νερό και τρόφιμα. «Δεν είχαν νερό και έπιναν θαλασσινό νερό ή ακόμη και καύσιμο», σχολίασαν πηγές του Λιμενικού στο Πατρίς.

Τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου, οι λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν για λέμβο με αλλοδαπούς σε δυσχερή θέση, έξι ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή έσπευσε το ρυμουλκό «Πύρρος», το οποίο εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε 28 υπηκόους Σουδάν και μία σορό άνδρα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, δύο ακόμη άτομα είχαν πέσει στη θάλασσα και αγνοούνταν.

Λόγω των θυελλωδών βόρειων ανέμων, έντασης 6 με 7 μποφόρ, η ρυμούλκηση της λέμβου και η περαιτέρω περισυλλογή κρίθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνες. Η λέμβος εντοπίστηκε εκ νέου τις πρώτες πρωινές ώρες με επτά σορούς στο εσωτερικό της και μεταφέρθηκε στους Καλούς Λιμένες.

Σε άλλο περιστατικό, 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκε λέμβος από παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου. Πλωτό του Λιμενικού περισυνέλεξε 18 διασωθέντες και 12 σορούς, με προορισμό το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Παράλληλα, σε δύο ακόμη επιχειρήσεις, περίπου 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν λέμβοι με περίπου 47 και 40 αλλοδαπούς αντίστοιχα. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφη της Frontex, έπειτα από τον εντοπισμό τους με τη συνδρομή επανδρωμένου και μη επανδρωμένου εναέριου μέσου, και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες. Από τους 28 διασωθέντες του πρώτου περιστατικού, δύο μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ για νοσηλεία, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο Ηράκλειο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Σουδάν, ηλικίας 28 και 16 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως διακινητές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου, σύσταση συμμορίας και θανατηφόρα έκθεση.

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