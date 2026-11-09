Επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο δύο νεαροί

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Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ομάδα ατόμων, πιθανόν τριών, επιτέθηκε σε 23χρονο και σε έναν ακόμη, γύρω στις 19.30 το απόγευμα.

Σε σοβαρότερη κατάσταση είναι ο 23χρονος, ο οποίος φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

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