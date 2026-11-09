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09.11.2026 22:40

Τάνκερ τυλίγεται στις φλόγες μετά από πλήγμα κοντά στα Στενά του Ορμούζ – «Έχουμε ενημερώσει επανειλημμένα για τους κανόνες διέλευσης», λέει το Ιράν (Video)

09.11.2026 22:40
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Βίντεο από τη φωτιά που ξέσπασε σε πετρελαιοφόρο, έπειτα από πλήγμα που δέχτηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Στα πλάνα, το δεξαμενόπλοιο φαίνεται να φλέγεται, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει άλλα πλοία, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης και στον εντοπισμό τυχόν διασωθέντων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, κοντά στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Χτυπήματα σε τρία δεξαμενόπλοια

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τρία δεξαμενόπλοια δέχθηκαν πλήγματα και τυλίχθηκαν στις φλόγες, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ από μη εγκεκριμένες διαδρομές, σε συνεννόηση με τον αμερικανικό στρατό.

Η ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, επικαλούμενη το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), μετέδωσε ότι τα τρία πετρελαιοφόρα υπέστησαν εκρήξεις και εκτεταμένες πυρκαγιές τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 8/11.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τα πληρώματα είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και αναγνώρισης των πλοίων, προκειμένου να ακολουθήσουν θαλάσσιες διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Οι ιρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ακόμη ότι τα πληρώματα βρίσκονταν σε συνεννόηση με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης για τη διέλευση από τα Στενά

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έχουν ενημερώσει επανειλημμένα τα πλοία για τους κανόνες που ισχύουν κατά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι όσα πλοία παραβιάζουν τις συγκεκριμένες οδηγίες και συνεργάζονται με τον αμερικανικό στρατό θα αντιμετωπίζουν τις ανάλογες συνέπειες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι ιρανικές Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών δεξαμενόπλοιων, τις σημαίες υπό τις οποίες πλέουν ή στοιχεία για την κατάσταση των πληρωμάτων τους.

Οι ισχυρισμοί της Τεχεράνης σχετικά με τα τρία περιστατικά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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