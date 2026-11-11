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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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11.11.2026 10:52

Διαδραστικός υπολογιστής: Πόσο αυξάνουν την κατανάλωση του αυτοκινήτου οι καθημερινές σου συνήθειες

11.11.2026 10:52
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Επιβάτες, αποσκευές, πίεση ελαστικών, κλιματισμός και αεροδυναμική αντίσταση. Παίξε με τις επιλογές του διαδραστικού εργαλείου και ανακάλυψε πόσο μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση και το κόστος των μετακινήσεών σου

Πόσο περισσότερο καύσιμο χρειάζεται ένα αυτοκίνητο όταν ταξιδεύει με τέσσερις επιβάτες και γεμάτο πορτμπαγκάζ; Πόσο επιβαρύνει την κατανάλωση μια μπαγκαζιέρα στην οροφή και τι συμβαίνει όταν οδηγούμε στον αυτοκινητόδρομο με ανοιχτά παράθυρα; Ακόμη και μερικά psi λιγότερα στα ελαστικά μπορούν να κάνουν διαφορά, ιδιαίτερα όταν διανύουμε πολλά χιλιόμετρα.

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι όλα αυτά επηρεάζουν την κατανάλωση, αλλά δύσκολα μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο. Και ακόμη δυσκολότερα μπορούμε να υπολογίσουμε τι συμβαίνει όταν συνδυάζονται μεταξύ τους.

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