Διαδραστικός υπολογιστής: Πόσο αυξάνουν την κατανάλωση του αυτοκινήτου οι καθημερινές σου συνήθειες

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Πόσο περισσότερο καύσιμο χρειάζεται ένα αυτοκίνητο όταν ταξιδεύει με τέσσερις επιβάτες και γεμάτο πορτμπαγκάζ; Πόσο επιβαρύνει την κατανάλωση μια μπαγκαζιέρα στην οροφή και τι συμβαίνει όταν οδηγούμε στον αυτοκινητόδρομο με ανοιχτά παράθυρα; Ακόμη και μερικά psi λιγότερα στα ελαστικά μπορούν να κάνουν διαφορά, ιδιαίτερα όταν διανύουμε πολλά χιλιόμετρα.

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι όλα αυτά επηρεάζουν την κατανάλωση, αλλά δύσκολα μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο. Και ακόμη δυσκολότερα μπορούμε να υπολογίσουμε τι συμβαίνει όταν συνδυάζονται μεταξύ τους.

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