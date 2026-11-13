Πώς το δίκτυο της Άλις Χουάνγκ διοχέτευε απαγορευμένα AI chips στην Κίνα – Η σκοτεινή διαδρομή των μικροεπεξεργαστών της Nvidia

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Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τη διαδρομή προηγμένων μικροεπεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia προς την Κίνα, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές. Κινεζική εταιρεία που ίδρυσε η Άλις Χουάνγκ φέρεται να προμηθεύτηκε παράνομα τους επεξεργαστές, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε μεγάλο κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη, με διασυνδέσεις με τη Megaspeed International. Στην υπόθεση εμπλέκονται εταιρείες από τη Σιγκαπούρη, ενώ νέα ερωτήματα προκύπτουν για την προέλευση και τη διακίνηση του εξοπλισμού.

Η διαδρομή των απαγορευμένων τσιπ από τη Σιγκαπούρη στη Σαγκάη

Μια νέα διάσταση στην υπόθεση της φερόμενης παράνομης διακίνησης προηγμένων μικροεπεξεργαστών της Nvidia προς την Κίνα αποκαλύπτουν έγγραφα που εξέτασε το Bloomberg News.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κινεζική εταιρεία που ιδρύθηκε από την Άλις Χουάνγκ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρύτερης διαμάχης γύρω από τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό, προμηθεύτηκε παράνομα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia. Ο εξοπλισμός φέρεται να εγκαταστάθηκε σε κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη, το οποίο συνδέεται με τη Megaspeed International Pte.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχική διαδρομή των διακομιστών. Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Bloomberg, ορισμένοι από αυτούς είχαν αρχικά πωληθεί στην Aperia Cloud Services, επίσημο συνεργάτη της Nvidia στο πρόγραμμα Nvidia Cloud Partner (NCP), με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Πρόκειται για διακομιστές της Dell Technologies, εξοπλισμένους με επεξεργαστές γραφικών H800 και εξειδικευμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, αντί να παραμείνουν στη Σιγκαπούρη, φέρονται να κατέληξαν σε κινεζική εταιρεία που είχε ιδρύσει η Χουάνγκ το 2013, τη Shanghai Longteng Intelligent Computing.

Από εκεί, ο εξοπλισμός φέρεται να διοχετεύτηκε στο Yangtze River Delta Project, μια μεγάλη εγκατάσταση τεχνητής νοημοσύνης στη Σαγκάη.

Ανάλογη διαδρομή φαίνεται πως ακολούθησαν και διακομιστές της αμερικανικής Super Micro Computer, οι οποίοι ήταν εξοπλισμένοι με επεξεργαστές H100 και H200 της Nvidia. Και τα δύο μοντέλα υπόκεινται σε αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς και δεν επιτρέπεται να πωλούνται στην Κίνα χωρίς την απαραίτητη κυβερνητική άδεια.

Οι εταιρικές διασυνδέσεις της Άλις Χουάνγκ

Η έρευνα αναδεικνύει ένα σύνθετο πλέγμα εταιρικών σχέσεων γύρω από την Άλις Χουάνγκ και την κινεζική εταιρεία που είχε ιδρύσει.

Η ίδια μεταβίβασε τις μετοχές της Shanghai Longteng το 2017, με τη νέα ιδιοκτήτρια να εμφανίζεται στα επίσημα εταιρικά μητρώα ως Γιου Χουάνγκ. Σύμφωνα με δημοσιογραφική έρευνα του The Information, η Γιου είναι αδελφή της Άλις και παρέμεινε βασική μέτοχος της εταιρείας μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

Αυτό σημαίνει ότι, κατά την περίοδο της φερόμενης διακίνησης των διακομιστών με τους επεξεργαστές της Nvidia, η εταιρεία βρισκόταν υπό τον έλεγχο της αδελφής της Άλις Χουάνγκ.

Οι διασυνδέσεις επεκτείνονται και στο ίδιο το Yangtze River Delta Project. Πρόεδρος του έργου είναι ο Κανγκ Βάι, μακροχρόνιος επιχειρηματικός συνεργάτης της Χουάνγκ, ο οποίος έχει παρουσιαστεί και ως σύντροφός της.

Ο Κανγκ κατέχει επίσης υψηλόβαθμη διοικητική θέση στη Shanghai Hexi, εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων που χρηματοδότησε την κατασκευή του κέντρου δεδομένων. Στη συγκεκριμένη εταιρεία είχε εργαστεί στο παρελθόν και η ίδια η Άλις Χουάνγκ.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τις πολλαπλές εταιρικές και επιχειρηματικές σχέσεις που συνδέουν την κινεζική εταιρεία, τη χρηματοδότηση του έργου και την εγκατάσταση στην οποία εντοπίστηκε ο εξοπλισμός.

Τα ερωτήματα για τον Τζένσεν Χουάνγκ και τη Nvidia

Κεντρικό ζήτημα στην υπόθεση παραμένει το τι γνώριζε η διοίκηση της Nvidia για την πιθανή παράνομη εκτροπή των μικροεπεξεργαστών της.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τις αρχές ήδη από το 2025. Τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς, η Dell ανακοίνωσε ότι διέκοψε όλες τις πωλήσεις και την τεχνική υποστήριξη προς την Aperia International, επικαλούμενη ανησυχίες για μη εξουσιοδοτημένη διοχέτευση εξοπλισμού σε τρίτους.

Τον ίδιο μήνα, οι αρχές της Σιγκαπούρης συνέλαβαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της Aperia, με την κατηγορία της εξαπάτησης προμηθευτών διακομιστών. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε αθώος.

Τον Μάιο του 2025, ο Τζένσεν Χουάνγκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχαν «αποδείξεις» για παράνομη εκτροπή των μικροεπεξεργαστών της εταιρείας.

Η Nvidia, από την πλευρά της, διευκρίνισε ότι η Aperia δεν αποτελούσε πλέον ενεργό πελάτη της. Μετά τη σύλληψη του διευθύνοντος συμβούλου της, αφαίρεσε επίσης την εταιρεία από τη δημόσια λίστα των επίσημων συνεργατών της στον τομέα των υπηρεσιών cloud.

Στο επίκεντρο των ερευνών και η Megaspeed

Μια ακόμη σημαντική παράμετρος αφορά τη Megaspeed International, εταιρεία που ίδρυσε η Άλις Χουάνγκ με έδρα τη Σιγκαπούρη και η οποία βρίσκεται πλέον υπό έρευνα στις ΗΠΑ, με την υποψία ότι συμμετείχε στην παράνομη μεταφορά επεξεργαστών της Nvidia προς την Κίνα.

Το 2024, η Megaspeed είχε χρησιμοποιήσει το Yangtze River Delta Project σε παρουσίασή της προς επενδυτές, παρουσιάζοντάς το ως τη μεγαλύτερη εγκατάσταση τεχνητής νοημοσύνης της.

Στο ίδιο επιχειρηματικό δίκτυο εμφανίζεται και η Shanghai Shuoyao, μια ακόμη κινεζική εταιρεία που φέρεται να λειτουργεί ως το αντίστοιχο εταιρικό σχήμα της Megaspeed στην Κίνα.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε δημοσιεύσει αγγελία πρόσληψης μηχανικών, αναζητώντας υποψηφίους με εμπειρία στους επεξεργαστές H100, H200 και σε άλλα μοντέλα GPU της Nvidia. Πρόκειται για προηγμένα τσιπ που βρίσκονται στο επίκεντρο των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προς την Κίνα.

Ενδεικτικό της εγγύτητας με το επίμαχο έργο είναι ότι η διεύθυνση εργασίας που αναφερόταν στην αγγελία απείχε μόλις 500 μέτρα από το κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη.

Παράλληλα, τα έγγραφα δείχνουν ότι οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές είχαν ενημερωθεί για την παρουσία διακομιστών με εξοπλισμό που υπόκειται σε αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς στις εγκαταστάσεις του Yangtze River Delta Project.

Μάλιστα, ορισμένοι από τους επεξεργαστές που περιλαμβάνονταν στους συγκεκριμένους διακομιστές ήταν οι H100 και H200, δηλαδή τα ίδια μοντέλα για τα οποία η Shanghai Shuoyao αναζητούσε εξειδικευμένους μηχανικούς.

Το Bloomberg είχε αποκαλύψει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των διασυνδέσεων ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025. Ωστόσο, ούτε η Nvidia ούτε η Megaspeed είχαν απαντήσει τότε στις ερωτήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο κέντρο δεδομένων.

Οι νέες αποκαλύψεις προσθέτουν κρίσιμα στοιχεία στην υπόθεση, φωτίζοντας τη διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε ο προηγμένος εξοπλισμός της Nvidia από τη Σιγκαπούρη μέχρι την Κίνα. Παράλληλα, ενισχύουν τα ερωτήματα για τον ρόλο των εταιρειών που συμμετείχαν στην προμήθεια, τη χρηματοδότηση και την εγκατάσταση των διακομιστών, την ώρα που οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν πιθανές παραβιάσεις των εξαγωγικών περιορισμών.

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