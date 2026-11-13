Εφιαλτικό σενάριο για το ΝΑΤΟ: Έχει μαχητικά και κινδυνεύει να μην έχει… καύσιμα

Takeaways by to pontiki AI Μια νέα μελέτη του ΝΑΤΟ προειδοποιεί ότι οι...

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών σε έναν μελλοντικό πόλεμο, καθώς η μετάβαση της Ευρώπης μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και η συρρίκνωση της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου δημιουργούν επικίνδυνες ευπάθειες, προειδοποιεί μια νέα μελέτη.

Η μελέτη, που υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ και την οποία παρουσιάζει το POLITICO, διαπίστωσε ότι, εάν ξεσπάσει μια μεγάλη σύγκρουση στην οποία θα εμπλακούν τα ευρωπαϊκά μέλη της Συμμαχίας και ενισχύσεις από τη Βόρεια Αμερική κατά την επόμενη δεκαετία, οι ανάγκες σε καύσιμα των αεροσκαφών της Συμμαχίας θα μπορούσαν να υπερβούν τα διαθέσιμα αποθέματα.

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που οι ρωσικές εκστρατείες υβριδικού πολέμου και σαμποτάζ των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει ανανεωμένες ανησυχίες για μια άμεση σύγκρουση με τη Μόσχα. Ωστόσο, ενώ οι αμυντικοί προϋπολογισμοί ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρη την Ένωση δαπανώνται για αεροσκάφη, άρματα μάχης, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί στα καύσιμα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το εμπόδιο που θα παρεμποδίσει οποιαδήποτε μελλοντική αντίσταση.

«Από την άποψη της στρατιωτικής ετοιμότητας, η πρόσβαση στα καύσιμα… έχει τεράστια σημασία», δήλωσε ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ. «Το ΝΑΤΟ χρειάζεται αξιόπιστους ενεργειακούς εφοδιασμούς για την αποτροπή και την άμυνα, και μερικές φορές αυτές οι ανάγκες συλλογικής άμυνας σημαίνουν ότι ο στρατός πρέπει να έχει προτεραιότητα».

Οι ερευνητές του ΝΑΤΟ απέδωσαν εν μέρει την ευθύνη για τις ελλείψεις καυσίμων στις πολιτικές απεξάρτησης της ΕΕ και των συμμαχικών χωρών από τα ορυκτά καύσιμα, οι οποίες έχουν δημιουργήσει κίνητρα στην αγορά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο των διυλιστηρίων πετρελαίου στα οποία βασίζεται ο στρατός για τη συσσώρευση αποθεμάτων, με αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή πτέρυγα του ΝΑΤΟ να αντιμετωπίζει «έλλειψη ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών», όπως ανέφεραν.

«Η έκθεση έχει κυκλοφορήσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο εντός του ΝΑΤΟ και σε ολόκληρη τη Συμμαχία», δήλωσε εκπρόσωπος του Κέντρου Αριστείας για την Ενεργειακή Ασφάλεια του ΝΑΤΟ, το οποίο εκπόνησε τη μελέτη. «Ο επείγων χαρακτήρας αυτής της έκθεσης και η μοντελοποίηση που περιλαμβάνει… οφείλονται αναμφίβολα στο τρέχον γεωπολιτικό τοπίο».

Σύμφωνα με στοιχεία της FuelsEurope και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου το ένα τέταρτο των διυλιστηρίων πετρελαίου της ηπείρου έχουν κλείσει από το 2009, με αποτέλεσμα να χαθούν εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από την περιφερειακή παραγωγική ικανότητα και να απομείνουν στην Ευρώπη περίπου 70 λειτουργούντα εργοστάσια ικανά να προμηθεύουν καύσιμα αεροσκαφών για εσωτερική χρήση.

Το τι μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ για να αυξήσει την παραγωγική του ικανότητα διύλισης είναι «ένα καλό ερώτημα» που παραμένει αναπάντητο, δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος ασφαλείας, προσθέτοντας ότι αυτό «δεν αποτελεί λόγο για να εγκαταλείψουμε την πράσινη μετάβαση».

Η νέα μελέτη συμπίπτει επίσης με πρωτοβουλία των Βρυξελλών για την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας διύλισης της Ένωσης, η οποία έχει μειωθεί κατά 10% τα τελευταία 20 χρόνια, με επιπτώσεις για την άμυνα, όπως προειδοποίησε ο επικεφαλής της ΕΕ για θέματα ενέργειας, Νταν Γιέργκενσεν, σε δημόσιες δηλώσεις τον περασμένο μήνα.

Η μελέτη αντανακλά τα ανεξάρτητα ευρήματα του κέντρου του ΝΑΤΟ και όχι την επίσημη πολιτική της Συμμαχίας. Ωστόσο, το κέντρο λειτουργεί ως βασικός ερευνητικός κόμβος για την ενεργειακή ασφάλεια. Με έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας, παρέχει στρατηγικά και επιχειρησιακά δεδομένα στα μέλη της Συμμαχίας.

«Το σύστημα φτάνει στα όριά του σε αυτό που έχουμε μοντελοποιήσει ως σύγκρουση πλήρους κλίμακας στην Ευρώπη του ΝΑΤΟ, η οποία θα ενεργοποιηθεί από το Άρθρο 5 και θα συνοδεύεται από σημαντική ανάπτυξη δυνάμεων από τη Βόρεια Αμερική», έγραψαν οι ερευνητές. «Στη λογικά χειρότερη περίπτωση… καμία ποσότητα περιορισμών στη χρήση καυσίμων για πολιτικές πτήσεις δεν θα μπορεί να εξισορροπήσει το σύστημα από τα μέσα της δεκαετίας του 2030 χωρίς παρέμβαση».

Το Άρθρο 5 είναι η συνθήκη συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ και ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, ακόμη και η απαλλοτρίωση όλου του διαθέσιμου πολιτικού καυσίμου αεροσκαφών κατά την επόμενη δεκαετία δεν θα αρκούσε. «Από το 2035, ακόμη και με την πλήρη απαλλοτρίωση των πολιτικών αποθεμάτων, θα εξακολουθούν να υπάρχουν 4,7 Mt καυσίμου αεροσκαφών που δεν θα καλύπτονται», έγραψαν οι ερευνητές, «ποσότητα που θα αυξηθεί έως και τα 50 Mt έως το 2050».

Ωστόσο, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η κρίση μπορεί να αποφευχθεί και απαιτεί από το ΝΑΤΟ να προβεί σε επείγουσες αλλαγές. Συνιστούν στις κυβερνήσεις των συμμάχων να διατηρήσουν τη δυναμικότητα διύλισης, να επεκτείνουν τα στρατηγικά αποθέματα καυσίμων, να επιταχύνουν την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων αεροπορίας, να διαφοροποιήσουν τις εισαγωγές και να μεγιστοποιήσουν την κατανάλωση στρατιωτικών καυσίμων μέσω μεγαλύτερης αποδοτικότητας.

«Το θετικό στοιχείο της ενεργειακής μετάβασης από την άποψη της ασφάλειας εφοδιασμού με καύσιμα για αμυντικούς σκοπούς είναι ότι η εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρώπη παρέχει αυτό που ονομάζουμε “προσθετικότητα εφοδιασμού”», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κέντρου, ο οποίος υποστήριξε τις προσπάθειες της Ένωσης να καταστεί ενεργειακά αυτάρκης. «Πρόκειται, λοιπόν, για μια νέα μορφή εφοδιασμού της αγοράς που μπορεί να παραχθεί εσωτερικά, ώστε να αποφευχθεί η εξάρτηση από τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού αργού πετρελαίου».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επανέλαβε τους φόβους που εκφράζει η έκθεση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, παραδεχόμενος ότι η Συμμαχία ανησυχεί για την έλλειψη διυλιστηρίων σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία.

Διαβάστε επίσης

Διχασμένη η Ευρώπη για τον εκπρόσωπο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας για την Ουκρανία: Κόστα ή Κάλας οι πιθανότεροι

H πτώση του Τζένσεν Χουάνγκ: «Είμαι ένα κάθαρμα» – Τσουνάμι αποκαλύψεων για την προσωπική του ζωή



Χάος από το παγκόσμιο μπλακ άουτ στη Microsoft – Αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες και υπηρεσίες ΑΙ σε αδιέξοδο