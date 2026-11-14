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14.11.2026 17:57

Αιματηρό επεισόδιο στην Αιτωλοακαρνανία: Τον απείλησε με όπλο και τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι – Στο νοσοκομείο Λευκάδας το θύμα

14.11.2026 17:57
peripoliko_elas_astynomia
φωτογραφία αρχείου

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας νοσηλεύεται ένας άνδρας, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με πέτρα στο κεφάλι, αφού προηγουμένως, σύμφωνα με την Αστυνομία, δέχθηκε απειλή με όπλο από άλλον άνδρα, σε περιοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με το pelop.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11), όταν ο δράστης απείλησε το θύμα με όπλο και στη συνέχεια το χτύπησε στο κεφάλι με πέτρα, προκαλώντας του τραύματα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, στο σπίτι του κατηγορούμενου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία καραμπίνα, ένα αεροβόλο όπλο, 14 κυνηγετικά φυσίγγια και ένα κουτί με μεταλλικά βλήματα αεροβόλου.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου-Βόνιτσας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του άνδρα για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της επίθεσης δεν έχουν γίνει γνωστά.

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