Καστοριά: Πήγε να εξαπατήσει ηλικιωμένη με AI και αυτή τον κλείδωσε στο δωμάτιο μαζί με τον άντρα της (Video)

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Ένα πρωτοφανές και ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό απόπειρας τηλεφωνικής απάτης, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε οργανωμένη δράση και χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) στην Ασπροκλησιά του Δήμου Άργους Ορεστικού, στην Καστοριά.

Σύμφωνα με το ERTnews, στόχος των επιτήδειων ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπο με μια καλά οργανωμένη επιχείρηση εξαπάτησης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωνή που έμοιαζε με εκείνη της κόρης τους (με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης), προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να τους αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, το ηλικιωμένο ζευγάρι δέχθηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της οικίας του από την πραγματική κόρη τους, η οποία τους ενημέρωσε ότι, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν θα μπορούσε να τους επισκεφθεί εκείνη την ημέρα.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, η ηλικιωμένη γυναίκα επισκέφθηκε την αδελφή της για καφέ. Εκεί, χτύπησε το σταθερό τηλέφωνο και, συμπτωματικά, το σήκωσε η ίδια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής άκουσε τη φωνή της κόρης της. Μια φωνή που έμοιαζε με τη δική της αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, φέρεται να είχε δημιουργηθεί ή αναπαραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

«Μαμά, εγώ είμαι. Τι κάνεις; Ήθελα να σου πω ότι θα έρθει ο φίλος μου ο Δημήτρης σήμερα, για να ασφαλίσει τα χρυσαφικά, το σπίτι και τα ηλεκτρικά. Θα περάσει από το σπίτι, οπότε πήγαινε κι εσύ εκεί σε λίγο, γιατί πρέπει να ασφαλίσουμε το σπίτι».

Η ηλικιωμένη γυναίκα, πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με την κόρη της, επέστρεψε στην κατοικία της.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε στην πόρτα ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος συστήθηκε ως Δημήτρης και ισχυρίστηκε ότι ήταν φίλος της κόρης της και ασφαλιστής.

«Καλησπέρα σας, ήρθα να ασφαλίσω τα ηλεκτρικά του σπιτιού», φέρεται να είπε αρχικά.

Ωστόσο, η συζήτηση σύντομα επεκτάθηκε και στα χρυσαφικά και τα μετρητά που υπήρχαν στην κατοικία. Μάλιστα, ο άγνωστος δεν ζήτησε απλώς να πληροφορηθεί εάν υπήρχαν χρήματα αλλά φέρεται να ζήτησε από το ηλικιωμένο ζευγάρι να του αναφέρει αναλυτικά την ποσότητα και την αξία των χαρτονομισμάτων, ρωτώντας πόσα πενηντάρικα, πόσα εκατοστάρικα και πόσα άλλα χαρτονομίσματα διέθεταν.

Παράλληλα, επικαλέστηκε την ύπαρξη ενός drone, το οποίο υποτίθεται ότι πετούσε πάνω από την κατοικία και κατέγραφε τον χώρο στο πλαίσιο της διαδικασίας ασφάλισης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και ένα ακόμη στοιχείο της υπόθεσης. Ο άνδρας, τον οποίο το ηλικιωμένο ζευγάρι περιέγραψε ως έναν ιδιαίτερα ψυχρό και αγέλαστο άνθρωπο, φέρεται να κρατούσε εμφανώς στο χέρι του μια συσκευή, μέσω της οποίας μετέδιδε ζωντανή εικόνα από το εσωτερικό του σπιτιού στους συνεργούς του.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την περιγραφή των παθόντων, ο άνδρας λειτουργούσε ως ο λεγόμενος «εισπράκτορας» της ομάδας, μεταδίδοντας ζωντανή εικόνα από την κατοικία, ώστε οι υπόλοιποι δράστες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο όσα συνέβαιναν.

Και ενώ ο άγνωστος βρισκόταν ήδη μέσα στο σπίτι, οι συνεργοί του τηλεφώνησαν ξανά στην ηλικιωμένη, αυτή τη φορά στο σταθερό της κατοικίας της.

Στην άλλη άκρη της γραμμής ακούστηκε και πάλι η φωνή της κόρης της.

«Μαμά, να, ο Δημήτρης, εδώ είναι ο φίλος μου. Δείξε του τα ηλεκτρικά του σπιτιού και τα πράγματα αξίας που έχουμε, γιατί πρέπει να τα πάρει για να τα ασφαλίσει».

Οι απατεώνες, σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, δεν διέκοψαν σχεδόν ποτέ την επικοινωνία. Αντίθετα, συνέχιζαν να δίνουν οδηγίες, καθοδηγώντας το ηλικιωμένο ζευγάρι και τον άνδρα που είχε μεταβεί στην κατοικία.

Η ηλικιωμένη γυναίκα άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ο άγνωστος άνδρας βρέθηκε μαζί με τον ηλικιωμένο σύζυγό της σε δωμάτιο του σπιτιού, προκειμένου να καταμετρήσουν τα χρήματα και να ελέγξουν τα αντικείμενα αξίας, η γυναίκα άκουσε από το τηλέφωνο τη φωνή που υποτίθεται ότι ήταν της κόρης της να επαναλαμβάνει επίμονα και σε έντονο ύφος:

«Μαμά, δώσ’ τα όλα! Δώσ’ τα όλα! Δώσ’ τα όλα!».

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά ήταν εκείνη που της χτύπησε το καμπανάκι. Η ηλικιωμένη γυναίκα γνώριζε τον χαρακτήρα της πραγματικής κόρης της και αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν ταίριαζε. Όπως περιγράφεται, η κόρη της είναι ένας ήρεμος άνθρωπος, που δεν θα φώναζε ποτέ ούτε θα απαιτούσε με αυτόν τον τρόπο από τους γονείς της να παραδώσουν τα χρήματά τους.

Τότε η ηλικιωμένη γυναίκα πήρε μια ιδιαίτερα τολμηρή απόφαση, κλείδωσε μέσα στο δωμάτιο τον σύζυγό της μαζί με τον άγνωστο άνδρα, επιχειρώντας να τον εμποδίσει να φύγει και να κερδίσει χρόνο.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο πιεστική.

Οι δράστες, που φαίνεται πως παρακολουθούσαν ζωντανά όσα συνέβαιναν μέσω της συσκευής που κρατούσε ο άνδρας, άρχισαν να την πιέζουν τηλεφωνικά, ρωτώντας την επίμονα:

«Γιατί απομακρυνθήκατε; Γιατί κλείσατε την πόρτα; Γιατί ασφαλίσατε το δωμάτιο;».

Η γυναίκα, σε κατάσταση πανικού, κατάφερε να επικοινωνήσει από άλλη τηλεφωνική συσκευή με την αδελφή της και να της εξηγήσει τι είχε συμβεί, ζητώντας της να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Ωστόσο, η πίεση συνεχιζόταν. Το τηλέφωνο χτυπούσε επανειλημμένα, ενώ τόσο οι άγνωστοι στην άλλη άκρη της γραμμής όσο και ο άνδρας που βρισκόταν μέσα στο σπίτι ασκούσαν πίεση στην ηλικιωμένη.

Τελικά, φοβούμενη προφανώς για την ασφάλεια του συζύγου της, ο οποίος παρέμενε κλειδωμένος στο δωμάτιο μαζί με τον άγνωστο, αποφάσισε να ανοίξει την πόρτα. Ο άνδρας αποχώρησε από την κατοικία.

Ευτυχώς, η απόπειρα εξαπάτησης δεν ολοκληρώθηκε και οι δράστες δεν κατάφεραν να αποσπάσουν τα χρήματα και τα αντικείμενα αξίας του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Το περιστατικό, ωστόσο, αναδεικνύει μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη στον τρόπο δράσης των επιτήδειων, καθώς πλέον οι τηλεφωνικές απάτες φαίνεται να αξιοποιούν και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να αναπαράγουν φωνές οικείων προσώπων και να παραπλανούν τα υποψήφια θύματά τους.

Παράλληλα, η παρουσία συνεργού μέσα στην κατοικία, η χρήση συσκευής ζωντανής μετάδοσης εικόνας και η συνεχής τηλεφωνική καθοδήγηση συνθέτουν μια ιδιαίτερα σύνθετη μέθοδο εξαπάτησης, που ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα τηλεφωνήματα με πρόσχημα ένα τροχαίο ατύχημα ή ένα δήθεν επείγον περιστατικό.

Η υπόθεση αποτελεί μια ηχηρή προειδοποίηση για τους κατοίκους της Καστοριάς και ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Κανείς δεν πρέπει να παραδίδει χρήματα, χρυσαφικά ή άλλα αντικείμενα αξίας σε αγνώστους που εμφανίζονται στην κατοικία του, επικαλούμενοι οποιαδήποτε ιδιότητα.

Σε περίπτωση ύποπτου τηλεφωνήματος, είναι απαραίτητο να διακόπτεται η επικοινωνία και να γίνεται απευθείας επιβεβαίωση από τον πραγματικό συγγενή, μέσω γνωστού τηλεφωνικού αριθμού.

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