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14.11.2026 18:07

ΠΑΣΟΚ: «Η ασφάλεια των πυροσβεστών δεν μπορεί να περιμένει άλλο»

14.11.2026 18:07
pasok

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Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, που έχασαν σήμερα τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι, εκφράζει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Με κοινή ανακοίνωση τους ο Γραμματέας του Τομέα Κλιματικής Κρίσης, Μιχάλης Χάλαρης και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Κλιματικής Κρίσης του κόμμματος, Ανδρέας Πουλάς, εκφράζουν συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και ταχεία και πλήρη ανάρρωση για τον τραυματία συνάδελφό τους.

Τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν τον βαρύ φετινό απολογισμό, καθώς «με τους δύο σημερινούς θανάτους, έξι πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα στο 2026».

Στην ανακοίνωση τους με τίτλο «η ασφάλεια των πυροσβεστών δεν μπορεί να περιμένει άλλο», σημειώνουν ότι επιβάλλεται να κλείσει μια θεσμική εκκρεμότητα άνω των δύο δεκαετιών ώστε το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που απαιτείται για το επιχειρησιακό πεδίο να μην παραμένει εκκρεμές.

Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) για το επιχειρησιακό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, «με σύγχρονη εκτίμηση επιχειρησιακού κινδύνου, κανόνες ασφαλούς επέμβασης, κατάλληλο εξοπλισμό, συνεχή εκπαίδευση, συστηματική διερεύνηση ατυχημάτων και παρ’ ολίγον ατυχημάτων και υποχρεωτική άντληση επιχειρησιακών διδαγμάτων». Σημειώνουν ότι η πολιτεία έχει υποχρέωσε να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως, επιστημονικά και θεσμικά δυνατό για να μειώνει τον κίνδυνο που εμπεριέχει το επάγγελμα τους.

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