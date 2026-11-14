Ανδρουλάκης: «Ντροπή στα τρολ της ΝΔ που μιλούν για μύθο του Πολυτεχνείου»

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Το μήνυμα για διαρκή αγώνα για την υπεράσπιση και την ενίσχυσης της δημοκρατίας απέναντι στις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει από την απειλή της ακροδεξιάς, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ με τίτλο «Ακροδεξιά: Απειλή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η απάντηση της δημοκρατίας», στη Στοά Αρσακείου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη» και ότι «η δημοκρατία δεν απειλείται μόνο από τα τανκς, απειλείται κι από άλλους, αφανείς εχθρούς σε όλο το δυτικό κόσμο».

«Γι’ αυτό οφείλουμε να αγωνιζόμαστε και για να την ενισχύουμε και για να την προστατεύουμε. Είναι διαρκής ο αγώνας για περισσότερη ελευθερία περισσότερη ισότητα και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σε αυτόν τον αγώνα η νέα γενιά πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή της ιστορίας.

Σημείωσε ότι «η υπεράσπιση της δημοκρατίας κρίνεται καθημερινά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, οι θεσμοί και η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία» και υποστήριξε ότι η μεγάλη πρόκληση για την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία είναι «να επινοήσει ένα πειστικό πολιτικό σχέδιο που θα δίνει προοπτική στους πολλούς».

Αναλυτικότερα, ξεκινώντας τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση που πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «έχουμε χρέος να κρατάμε ζωντανή αυτή τη μνήμη, όχι ως τυπική επέτειο, αλλά ως διαρκή υπενθύμιση της αξίας της ελευθερίας και της δημοκρατικής συμμετοχής».

Καλωσόρισε με συγκίνηση στην εκδήλωση ανθρώπους που αγωνίστηκαν απέναντι στη Χούντα, που ρίσκαραν τη ζωή τους, που άντεξαν διώξεις και βασανιστήρια, αναφέροντας ότι η παρουσία τους «ενώνει διαφορετικές γενιές: εκείνη που αγωνίστηκε για να αποκατασταθεί η δημοκρατία και τις επόμενες, που καλούνται να την προστατεύσουν και να τη διευρύνουν».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι σήμερα η φιλελεύθερη δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις και πως για χρόνια η ακροδεξιά επένδυε στην οργή και την απογοήτευση των πολιτών, εμφανιζόμενη ως δύναμη που θα τα βάλει με το κατεστημένο και θα δώσει φωνή σε όσους αισθάνονται ξεχασμένοι.

«Όμως σήμερα τα μεγάλα αυτά λόγια αποδείχτηκαν μεγάλες αυταπάτες», είπε, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «η ήττα του τραμπισμού στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα». Υπογράμμισε ότι η ακροδεξιά παρουσιάζεται ως δύναμη ανατροπής, όμως στην πραγματικότητα λειτουργεί ως το τελευταίο καταφύγιο του κατεστημένου, «ως το πολιτικό ανάχωμα για τη διατήρηση των προκλητικών προνομίων που έχουν συσσωρεύσει οι λίγοι σε βάρος των πολλών».

Επεσήμανε ότι η ακροδεξιά «επικαλείται την ασφάλεια, αλλά υπονομεύει το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές ελευθερίες», ότι «μιλά για εθνική υπερηφάνεια, αλλά περιφρονεί την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και τις οικουμενικές αξίες», ότι «υπόσχεται να προστατεύσει την κοινωνία, αλλά αμφισβητεί τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και καλλιεργεί τον διχασμό» και ότι «εμφανίζεται ως υπερασπιστής των εργαζομένων και των αδύναμων, αλλά δεν αμφισβητεί τις ανισότητες». Πάνω απ’ όλα όμως, τόνισε, «υπόσχεται να συγκρουστεί με την εξουσία, αλλά στρέφει την οργή των πολιτών όχι απέναντι σε όσους συγκεντρώνουν τον πλούτο, αλλά απέναντι σε όσους έχουν τη μικρότερη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι η ακροδεξιά βρήκε πρόσφορο έδαφος στη βαθιά κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης που βιώνουν οι δυτικές δημοκρατίες, «αλλά και στη σταδιακή υιοθέτηση πλευρών της ακροδεξιάς ατζέντας από παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις, που αντί να αντιπαρατεθούν μαζί της μετωπικά, επέλεξαν πολλές φορές σε αρκετές περιπτώσεις να προσαρμοστούν στη ρητορική της και τις προτεραιότητες που έθετε».

«Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη η παραδοσιακή δεξιά έχει μετατραπεί σε δορυφόρο της ακροδεξιάς», είπε, για να σημειώσει ότι εδώ βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση για την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία: «να επινοήσει ένα πειστικό πολιτικό σχέδιο που θα δίνει προοπτική στους πολλούς. Ένα σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης, μείωσης των ανισοτήτων και ουσιαστικής ενίσχυσης των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου».

Τόνισε ότι απέναντι στον φόβο που καλλιεργεί η ακροδεξιά, η απάντηση πρέπει να είναι περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη.

Σημείωσε ότι οι σημερινές πρωτοφανείς δυνατότητες δεν μεταφράζονται σε αντίστοιχη πρόοδο για τους πολλούς, αλλά ότι ο πλούτος συγκεντρώνεται στα χέρια των λίγων και πως το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο τι μπορούμε να πετύχουμε, αλλά ποιος αποφασίζει και προς όφελος ποιου.

«Το βαθύτερο περιεχόμενο της δημοκρατίας είναι να έχουν οι πολλοί την πραγματική δύναμη απέναντι στα προνόμια των λίγων, να ξανακάνουμε την πολιτική, δύναμη κοινωνικής αλλαγής, τη δημοκρατία ισχυρή. Αυτό είναι και το διαχρονικό μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και παραμένει βαθιά επίκαιρο», είπε.

Σημείωσε ότι στη χώρα μας έχουμε οδυνηρή εμπειρία, «τη δράση της Χρυσής Αυγής, τη βία των ταγμάτων εφόδου, τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τις επιθέσεις εναντίον μεταναστών, εργαζομένων και πολιτικών αντιπάλων». Υπογράμμισε ότι «η ιστορική απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, που αναγνώρισε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό για τη δημοκρατία μας, όμως, η δικαστική καταδίκη μιας εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης δεν εξαφανίζει αυτομάτως τις ιδέες και τις αντιλήψεις που την εξέθρεψαν».

Σχολίασε ότι αυτό το είδαμε και πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου (σ.σ. με την εκδήλωση Κασιδιάρη). Είπε ότι «απέναντι σε τέτοια φαινόμενα όποιος σιωπά, είναι συνένοχος και αυτή η παράταξη δεν σιώπησε ποτέ, από την πρώτη στιγμή στάθηκε απέναντι στην ακροδεξιά, τον νεοναζισμό και τη Χρυσή Αυγή, όταν κάποιοι μιλούσαν για “καλή” Χρυσή Αυγή και όταν κάποιοι ακόμη και σήμερα στο διαδίκτυο επενδύουν στην τοξικότητα και στην παραχάραξη της ιστορίας των δημοκρατικών αγώνων του ελληνικού λαού, βάζοντας δεκάδες τρολ της ΝΔ να μιλούν για τον “μύθο” του πολυτεχνείου».

«Είναι ντροπή τους», είπε. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν και θα είναι η δημοκρατική παράταξη, γιατί κρατά ζωντανή τη μνήμη των δημοκρατικών και πατριωτικών αγώνων του ελληνικού λαού» και πως αυτή «η ιστορική παρακαταθήκη συνοδεύεται και από την ευθύνη να αντιμετωπίζουμε τις σημερινές προκλήσεις με συγκεκριμένες πολιτικές και πράξεις». «Θυμόμαστε άλλωστε τη στάση της αείμνηστης προέδρου μας Φώφης Γεννηματά απέναντι στη Χρυσή Αυγή και την παρουσία της στην ιστορική απόφαση του δικαστηρίου», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι «η υπεράσπιση της δημοκρατίας κρίνεται καθημερινά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, οι θεσμοί και η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία» και πως «όταν οι πολίτες βλέπουν τη διαφθορά και την ατιμωρησία, όταν αισθάνονται ότι δεν είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο, όταν πιστεύουν ότι οι ισχυροί έχουν καλύτερη μεταχείριση, τότε κλονίζεται η εμπιστοσύνη τους στους δημοκρατικούς θεσμούς».

Υπογράμμισε ότι για το ΠΑΣΟΚ έχει ιδιαίτερη σημασία η θεσμική θωράκιση, αναφέροντας ότι σε αυτή την κατεύθυνση ήταν οι πρωτοβουλίες του για την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών, την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, την ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών. Ανέφερε ότι η ποιότητα της δημοκρατικής ζωής και του δημοκρατικού διαλόγου δοκιμάζεται καθημερινά και στο πεδίο του διαδικτύου.

Είπε ότι για το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μπει ένα τέλος στην τοξικότητα, την παραπληροφόρηση και την αξιοποίηση τους για πολιτικούς λόγους, «και το τέλος δεν μπορεί να είναι ο περιορισμός της ελεύθερης έκφρασης». «Χρειάζονται», είπε, διαφάνεια στη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών, προστασία των ανηλίκων, ψηφιακή παιδεία και ουσιαστική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των γονέων.

«Ως ποτέ κάποια κόμματα θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να αποπροσανατολίζουν, για να διχάζουν, για να αποδομούν, γιατί πολύ απλά έχουν χάσει την δύναμη της δημιουργίας;», σχολίασε.

Εξαίροντας τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ για τη σημερινή εκδήλωση, ο κ. Ανδρουλάκης ευχήθηκε στο συνέδριο της τον Ιανουάριο να γίνει μια νέα αρχή, συμμετοχής και γόνιμου διαλόγου και παραγωγής νέων ιδεών. «Η χώρα έχει ανάγκη από τη φωνή των νέων. Από την κριτική σας σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συμμετοχή και τη συλλογική σας δράση», είπε.

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