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14.11.2026 16:04

Τραγωδία στο Ζεφύρι: ΕΔΕ για τις συνθήκες του θανάτου των δύο πυροσβεστών – Πένθος και βουβός πόνος στο σημείο (Photos/Video)

14.11.2026 16:04
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Σκυθρωπά πρόσωπα, σιγή και θλίψη. Αυτό καταγράφεται στις εικόνες από το σημείο της τραγωδίας στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες 23 και 44 ετών έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

Οι δύο άτυχοι άνδρες καταπλακώθηκαν από μέρος του κτιρίου που κατέπεσε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς, ενώ ένας τρίτος εντοπίστηκε από τους συναδέλφους τους τραυματίας και μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Ο φακός κατέγραψε τις αντιδράσεις των πυροσβεστών στο σημείο όπου οι δύο συνάδελφοί τους έπεσαν πάνω στο καθήκον.

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«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11.2026 17:27
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